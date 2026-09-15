El Ayuntamiento de Santiago y la USC solicitan la colaboración de los ciudadanos y la comunidad universitaria para mejorar el voluminoso servicio de recogida

El Ayuntamiento de Santiago, en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la empresa concesionaria del servicio de limpieza y recogida Urbaser, lanza una campaña de concienciación bajo el lema 'Losvoluminosos tienen un lugar en el punto limpio', con la que pretende concienciar al público, y muy especialmente al colectivo estudiantil, sobre la importancia de no abandonar muebles u objetos voluminosos en la calle sin previo aviso.

Un aumento en las incidencias vinculadas a los cambios

En las últimas semanas, coincidiendo con el periodo de traslados a apartamentos y residencias estudiantiles propias del inicio del curso universitario, el Ayuntamiento está registrando un notable aumento de quejas en los barrios motivadas por el abandono de grandes cantidades de muebles y objetos voluminosos en las calles de la ciudad, sin haber solicitado previamente su colección.

Esta práctica, además de deteriorar la imagen del municipio y generar molestias al barrio, provoca la saturación del servicio de recaudación, dificultando que Urbaser planifique adecuadamente su trabajo y su capacidad de respuesta.

Como colaborar

El Ayuntamiento y la USC recuerdan que hay dos formas sencillas de deshacerse de muebles y objetos voluminosos de forma responsable:

Llévalos directamente al lugar limpio , donde hay espacio para todo tipo de objetos voluminosos.

, donde hay espacio para todo tipo de objetos voluminosos. Solicita tu recogida de vivienda con antelación , llamando al 981 56 54 69 , de lunes a viernes, de 10:00 a 13:00 horas .

Gracias a este aviso previo, Urbaser puede organizar las rutas y recursos necesarios para retirar objetos voluminosos de forma eficiente, evitando así que se acumulen en la vía pública durante días.

Un llamamiento especial al colectivo estudiantil

Dado que gran parte del problema detectado en las últimas semanas está directamente relacionado con los traslados de estudiantes universitarios a pisos y residencias, el Ayuntamiento de Santiago y la USC hacen un llamamiento específico a la comunidad estudiantil para que, al deshacerse de muebles o objetos viejos que ya no necesitan, utilicen el punto limpio o soliciten la recogida en casa, En vez de dejarlos tirados en la calle.

Ambas instituciones insisten en que colaborar es cuidar del ayuntamiento y del medio ambiente, y subrayan que el compromiso conjunto del barrio, los estudiantes, el Ayuntamiento, la USC y Urbaser es fundamental para mejorar la imagen de la ciudad a través de las acciones de todos.