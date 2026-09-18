Operativo policial en Santiago

La Policía Nacional identifica a unas 170 personas durante un operativo de prevención desarrollado en locales de ocio en Santiago

Proponen sancionar al propietario de un local de Santiago por permitir el consumo de drogas en su interior

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

La Policía Nacional identifica a unas 170 personas durante un operativo de prevención desarrollado en locales de ocio en Santiago
La Policía Nacional identifica a unas 170 personas durante un operativo de prevención desarrollado en locales de ocio en Santiago | Onda Cero Radio

El propietario de un establecimiento de Santiago ha sido propuesto para sanción por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes en el interior del local, según ha informado el Ministerio del Interior.

La actuación se produjo durante un operativo de prevención del consumo de drogas en locales de ocio llevado a cabo por la Policía Nacional durante la madrugada del pasado viernes.

En el dispositivo participaron alrededor de 40 agentes, que realizaron inspecciones administrativas en diferentes establecimientos con el objetivo de comprobar que contaban con los permisos y autorizaciones correspondientes.

Durante el operativo fueron identificadas aproximadamente 170 personas. Como resultado, cuatro fueron propuestas para sanción por posesión de sustancias estupefacientes, dos por desobediencia y una por posesión de un arma blanca.

Asimismo, los agentes propusieron para sanción al propietario de uno de los establecimientos inspeccionados por tolerancia en el consumo de sustancias estupefacientes en el interior del local.

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