Santiago prepara una nueva red de autobuses con más frecuencias, dos servicios nocturnos y una nueva aplicación

La nueva red de autobuses de Santiago encara su recta final. El Gobierno local prevé que el nuevo servicio de transporte urbano esté operativo antes de que termine el año y ha presentado este lunes algunas de sus principales novedades: un nuevo mapa de líneas, una aplicación renovada, más frecuencias en el Polígono del Tambre y dos servicios nocturnos.

El concejal de Mobilidade, Xan Duro, ha sido el encargado de dar a conocer el nuevo diseño de la red, que busca simplificar el funcionamiento del transporte público y hacerlo más accesible para toda la ciudadanía. En total, el sistema estará compuesto por 16 líneas —10 de origen-destino y seis circulares—, a las que se sumarán otras tres líneas alimentadoras para conectar el rural con la ciudad.

Uno de los principales cambios estará en el Polígono del Tambre. La línea 1 aumentará sus frecuencias y pasará por esta zona cada 15 minutos, reforzando así la conexión con uno de los principales espacios empresariales de la capital gallega.

También ganarán protagonismo los campus universitarios. Las paradas situadas en estas zonas quedarán integradas en las líneas circulares C2 y C4, con el objetivo de ampliar la cobertura del servicio. Estas dos líneas serán, además, las encargadas de prestar los nuevos servicios nocturnos, pensados especialmente para facilitar los desplazamientos de la comunidad universitaria.

La nueva red incorporará asimismo información más precisa en las paradas. Alrededor de 700 puntos dispondrán de datos sobre la hora prevista de paso de los autobuses, una medida con la que el Ayuntamiento pretende facilitar la planificación de los desplazamientos.

Un mapa para hacer más sencillo el transporte

Durante la presentación, Xan Duro ha mostrado también el nuevo mapa infográfico de la red. El objetivo, según ha explicado, es que el funcionamiento de las líneas resulte más sencillo y "entendible" para la ciudadanía.

El Ayuntamiento tiene previsto distribuir al menos 10.000 copias del mapa y organizar reuniones con las asociaciones de vecinos para explicar las modificaciones. La información también estará disponible a través de internet y de una nueva aplicación móvil que reunirá todas las líneas y servicios de la red.

Una nueva identidad sonora

La presentación ha incluido además una novedad pensada para mejorar la accesibilidad del transporte público: la nueva sintonía que acompañará a los autobuses y que servirá para anunciar las paradas y las líneas que coincidan en cada punto.

El encargado de crearla ha sido el músico compostelano Abe Rábade, que ha partido de su pieza Campo de Estrela, dedicada a Santiago. Rábade ha explicado que buscó una melodía "reconocible" y que, al mismo tiempo, no resultase demasiado "cargante" para los conductores.

La música tendrá una función práctica además de identificativa, ya que permitirá anunciar las diferentes paradas y las líneas que circulen por ellas. Para Xan Duro, se trata de un elemento especialmente relevante desde el punto de vista de la accesibilidad: "Esto es fundamental, es un elemento clave en términos de transporte inclusivo".

Con estos cambios, el Ayuntamiento ultima una red que aspira a modificar la forma de desplazarse por Santiago y que tiene como próxima fecha clave su entrada en funcionamiento, prevista antes de que finalice el año.