El Concello de Santiago adjudica el servicio de gestión de la red de escuelas infantiles por 1,5 millones al año

La Xunta de Gobierno Local de Santiago ha dado luz verde a varios contratos destinados a reforzar los servicios municipales vinculados a la infancia, la educación y las instalaciones deportivas. Entre ellos destaca la nueva gestión de la red municipal de escuelas infantiles, adjudicada a Promoción de la Formación Las Palmas SL por 1.565.491,85 euros anuales, lo que supone un incremento del 24,8% respecto al contrato de 2022.

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, explicó en rueda de prensa que el nuevo contrato incorpora precios unitarios por hora para cada perfil profesional. Este sistema permitirá adaptar el número de horas prestadas a las necesidades de cada centro y realizar refuerzos cuando sea necesario, con una facturación vinculada a las horas efectivamente realizadas.

El incremento presupuestario permitirá, según el Gobierno local, disponer de margen para actualizar las condiciones laborales y salariales conforme al convenio vigente del sector y, al mismo tiempo, introducir mejoras en la prestación del servicio.

Más refuerzos durante las horas de mayor demanda

Los criterios de adjudicación han priorizado aspectos relacionados con la calidad asistencial y pedagógica. Entre las mejoras previstas figuran el refuerzo de educadoras durante las horas críticas ordinarias, la realización de tutorías individuales antes del periodo de adaptación y la puesta en marcha de un nuevo proyecto lúdico de verano dirigido específicamente a niños y niñas de entre 0 y 3 años.

También se incorporan cambios en el servicio de comedor. El nuevo programa contempla medidas de seguridad sanitaria y de pedagogía nutricional, además de una mayor especialización de las tareas del personal. La cocinera se dedicará exclusivamente a la manipulación y elaboración de alimentos, mientras que las labores de limpieza y desinfección quedarán fuera de la cocina y serán asumidas por personal específico.

Refuerzo de la atención a la diversidad

Uno de los principales cambios se producirá en la atención al alumnado con necesidades específicas. El nuevo modelo contempla 150 horas anuales de presencia física en las aulas para favorecer la detección precoz y asesorar a las educadoras. A estas se sumarán 250 horas de sesiones de estimulación directa para alumnado que presente señales de alerta y otras 50 horas destinadas a sesiones grupales o tutorías individualizadas.

Louzao destacó que este planteamiento supone un cambio respecto al modelo anterior, al pasar, según sus palabras, de un sistema "más estático" a otro "dinámico", basado en resultados medibles en materia de calidad asistencial, pedagógica, social y sanitaria.

El Espazo María Miramontes suma personal y horas de atención

La Junta de Gobierno Local también ha adjudicado a la Escuela de Tiempo Libre Don Bosco la gestión, dirección, promoción, dinamización y organización de las actividades del Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes. El contrato asciende a 397.443,02 euros y tendrá una duración de dos años.

El nuevo servicio supondrá un refuerzo de la plantilla. Frente al modelo anterior, que contaba con una persona coordinadora a jornada completa, una monitora al 90% y tres monitores al 71%, el nuevo contrato incorpora una coordinadora y dos monitoras a jornada completa, además de otras dos profesionales con una jornada de 27 horas y media semanales durante todo el año.

A esta estructura se añadirá una persona monitora especializada en la atención a usuarios con necesidades educativas especiales, también durante 27 horas y media semanales durante todo el año. Durante los periodos no lectivos y las vacaciones escolares se incorporará, además, otra persona para reforzar esta atención.

En conjunto, el Ayuntamiento calcula un incremento de 2.498 horas de personal monitor, con especial incidencia en la atención a niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Más de 1,2 millones para las obras del estadio Verónica Boquete

La Junta de Gobierno Local ha adjudicado asimismo a Proyecon Galicia SA las obras de reforma del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro, por un importe de 1.260.680,85 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

La actuación contempla la reparación integral de la envolvente del estadio, incluyendo las fachadas, la cubierta y los soportales. También se sustituirá el falso techo de la zona de la cafetería y las carpinterías del muro-cortina correspondiente a la puerta 1.

Con estas tres adjudicaciones, el Gobierno local concentra nuevas inversiones en servicios dirigidos a la infancia y en la mejora de equipamientos municipales, con especial atención al refuerzo de personal, la atención a la diversidad y la renovación de infraestructuras.