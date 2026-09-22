Santiago se moviliza este sábado contra el cáncer con una andaina solidaria de cinco kilómetros

El presidente de la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Santiago, Xoán Concheiro, ha animado a la ciudadanía a participar en la andaina solidaria que recorrerá este sábado las calles de la capital gallega. La marcha comenzará a las 10.00 horas en el parque de la Alameda y está abierta a personas de todas las edades.

La caminata tendrá un recorrido de cinco kilómetros, con salida y llegada en la Alameda. El itinerario discurrirá por el Paseo da Ferradura, la Avenida de Compostela, la Avenida das Burgas, la Avenida do Profesor Legaz Lagambra y la Avenida de Antonio Raimundo Ibáñez, antes de regresar al punto de partida.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la web de la entidad, en su sede o en El Corte Inglés. El precio es de cinco euros para los menores de 12 años y de diez euros para los adultos. La inscripción incluye la camiseta oficial de la andaina y un dorsal personalizable, hasta agotar existencias.

También será posible inscribirse el mismo día del evento en la Alameda, hasta media hora antes del inicio de la marcha.

Investigación y divulgación para acercar la ciencia a la ciudadanía

La jornada contará además con el espacio divulgativo 'Ciencia para Todos', en el que entidades como el CiMUS, CISPAC, Oncomet, el Servicio de Farmacia del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza y Diversa Technologies acercarán la investigación oncológica al público de una manera participativa y accesible.

Durante el encuentro 'Proxectos de investigación que impulsan proxectos de vida', Concheiro ha subrayado que el cáncer constituye una "crisis sanitaria" que requiere "apoyo y presupuestos estructurales y permanentes". Según ha señalado, cada año se diagnostican alrededor de 300.000 casos de cáncer en España.

El presidente de la junta local de la AECC en Santiago también ha reclamado una mayor implicación de las instituciones y del tejido empresarial para impulsar la investigación y mejorar la calidad de vida de las personas afectadas. En este sentido, ha destacado que el 90% de la financiación de la asociación procede de fondos sociales aportados por particulares.

El reto de superar el 70% de supervivencia en 2030

La doctora y miembro del Comité Científico de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, Angélica Figueroa, ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en la investigación para alcanzar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en cáncer en 2030.

Actualmente, la Asociación mantiene activos 38 proyectos y ayudas de investigación en la provincia de A Coruña, con una inversión superior a los 5,3 millones de euros. Esta cantidad representa el 88% de la financiación que la entidad destina a investigación oncológica en Galicia.

Figueroa ha destacado que investigar sobre el cáncer "no consiste solo en financiar la ciencia", sino también en conseguir que la innovación llegue a los pacientes y pueda traducirse en "proyectos de vida".

En el encuentro participaron además tres investigadores que se encuentran finalizando sus tesis doctorales sobre distintos ámbitos relacionados con el cáncer. Alberto Tinahones, del CiMUS, presentó su trabajo sobre nuevas oportunidades terapéuticas para pacientes con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer hepático. Emma Ramos, también del CiMUS, explicó su investigación sobre una nueva estrategia para el tratamiento de tumores cerebrales, mientras que Gloria Alfonsín, del INIBIC, abordó la resistencia a los tratamientos en el cáncer colorrectal.

Por su parte, el doctor e investigador del CiMUS y referente internacional en genética y medicina genómica, Ángel Carracedo, puso en valor el papel de la ciencia como "motor de transformación social" y defendió la importancia de seguir apostando por el talento investigador para acelerar la llegada de nuevos avances a los pacientes.