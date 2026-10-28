Las víctimas del Alvia denuncian que la falta de responsabilidades tras Angrois favorece la repetición de tragedias ferroviarias

El portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155, Jesús Domínguez, ha advertido de que el siniestro ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) vuelve a poner sobre la mesa las deficiencias en materia de seguridad ferroviaria y la falta de responsabilidades que, a su juicio, han marcado la gestión de tragedias anteriores, como la de Angrois, en Santiago de Compostela, y la de Adamuz.

En declaraciones a Europa Press, Domínguez ha señalado que lo ocurrido en Urda es, en su opinión, una consecuencia de que el accidente de Angrois no se investigara correctamente. En este sentido, ha recordado que Europa pidió repetir la investigación, pero que los distintos gobiernos españoles se han negado a hacerlo.

«Por respeto en Adamuz no hablamos, pero esto ya pasa de castaño oscuro», ha afirmado el portavoz, quien ha comenzado trasladando su solidaridad a las víctimas del último siniestro. No obstante, ha alertado de que la ausencia de responsabilidades técnicas, penales y políticas impide extraer las lecciones necesarias para evitar que se repitan tragedias similares.

«Estas tragedias, que no son accidentes, son consecuencias de un Estado que con Angrois miró para otro lado, y con Adamuz está ocurriendo un poco lo mismo», ha denunciado Domínguez, quien también ha asegurado que España tiene «el récord de accidentes de alta velocidad en el mundo».

Las advertencias sobre seguridad ferroviaria

El representante de las víctimas ha vuelto a poner el foco en las deficiencias que, según sostiene, ya habían sido advertidas en distintos informes y auditorías. En concreto, ha recordado que la lucha de la plataforma en Europa contribuyó a que se conociera una auditoría de 2019 que, según sus palabras, señalaba que España no cumplía la normativa de seguridad y no realizaba los análisis de riesgos necesarios.

Domínguez considera que la falta de investigaciones adecuadas y de consecuencias para los responsables impide corregir los problemas detectados. «No se aprende porque no hay consecuencias», ha lamentado, insistiendo en que las tragedias vuelven a producirse cuando no se actúa sobre las deficiencias del sistema.

El portavoz ha reiterado que existen auditorías que, según denuncia, alertan de incumplimientos en materia de seguridad ferroviaria sin que se adopten medidas suficientes. Por ello, reclama que se revisen las actuaciones realizadas y se depuren las responsabilidades correspondientes.

Domínguez reclama la dimisión de Óscar Puente

En sus declaraciones, Jesús Domínguez también ha exigido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al que considera el máximo responsable político del área. El portavoz ha precisado que señalar esa responsabilidad no significa atribuirle directamente la causa del accidente, pero ha defendido que debería pedir perdón y abandonar el cargo.

«Lo que debería hacer directamente es dejar su cargo», ha afirmado, antes de añadir que «lo mínimo que puede hacer ahora es pedir perdón y dimitir».

Domínguez también ha cuestionado la actitud del ministro respecto a las reclamaciones de las víctimas de Angrois. Según ha recordado, cuando Puente era alcalde de Valladolid pidió en el pleno municipal una investigación técnica independiente en Europa sobre aquel accidente, mientras que, una vez al frente del Ministerio, no ha recibido a la plataforma.

El portavoz ha calificado esta situación de «hipocresía» y ha vuelto a reclamar una investigación que permita esclarecer lo sucedido y establecer las responsabilidades pertinentes.

Rechazo a atribuir las tragedias al error humano

Otro de los puntos centrales de la denuncia de Domínguez es su rechazo a que los accidentes ferroviarios se expliquen únicamente por un posible error humano. A su juicio, esa interpretación ignora la función de los sistemas de seguridad, diseñados precisamente para prevenir las consecuencias de los fallos individuales.

«Echar la culpa al error humano en un accidente de alta velocidad, de verdad, es una ignorancia supina», ha sentenciado.

El representante de las víctimas ha defendido que los sistemas ferroviarios deben contar con barreras y mecanismos de protección capaces de reducir los riesgos y evitar que un fallo humano termine provocando una tragedia. En este sentido, ha cuestionado las explicaciones centradas en posibles errores individuales o en las órdenes dadas durante la circulación de los trenes.

El recuerdo de Angrois, trece años después

La Plataforma Víctimas Alvia 04155 mantiene desde el accidente de Angrois, ocurrido en julio de 2013, su reclamación de verdad, justicia y responsabilidades. Aquel siniestro dejó 80 personas fallecidas y más de un centenar de heridos, y se convirtió en uno de los episodios más graves de la historia ferroviaria reciente de España.

Más de una década después, Domínguez considera que las advertencias sobre seguridad y la petición de revisar la investigación de Angrois siguen sin recibir una respuesta adecuada. Para la plataforma, los nuevos siniestros vuelven a evidenciar la necesidad de investigar de forma independiente, cumplir las normas de seguridad y garantizar que las deficiencias detectadas tengan consecuencias.

El portavoz insiste en que aprender de las tragedias ferroviarias exige algo más que esclarecer las circunstancias inmediatas de cada siniestro: reclama revisar los sistemas de prevención, asumir responsabilidades y adoptar medidas efectivas para evitar que vuelvan a repetirse.