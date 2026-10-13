La tasa de criminalidad desciende un 2,3% en Santiago mientras subdelegación del Gobierno y Concello destacan la colaboración entre instituciones para fortalecer la seguridad ciudadana

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la vicedelegada del Gobierno de La Coruña, Obdulia Taboadela, copresidieron esta mañana la Junta Local de Seguridad en la que se analizó la evolución del crimen en Compostela. A la reunión también asistieron el concejal de Convivencia, Xan Duro, la comisaria de la Policía Nacional en Santiago, Nuria Palacios, y otros representantes del CNP, la Policía Nacional Adscrita, la Guardia Civil de Tráfico y la Policía Local

La Junta Local de Seguridad analizó los datos correspondientes al primer semestre de 2026, que reflejan una disminución del 2,3% en la tasa de criminalidad de Santiago de Compostela en comparación con el mismo periodo de 2025. La disminución se produjo tanto en el crimen convencional, que disminuyó un 2,6%, como en el ciberdelito, con una disminución del 1,5%. Destacan la coordinación entre la Policía Nacional y la Policía Local como una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad ciudadana en el municipio, y destacaron la colaboración entre ambas instituciones.

Supervisión y protección de las víctimas de violencia de género

La Junta Local de Seguridad también analizó la situación de la violencia de género y el funcionamiento de los mecanismos de coordinación y protección de las víctimas. El Ayuntamiento de Santiago está adherido al Sistema VIOGÉN, la herramienta del Ministerio del Interior para el seguimiento integral de los casos de violencia de género. En la provincia de La Coruña, hay 2.759 casos activos en este sistema, con 30 municipios de la provincia adheridos al sistema VIOGÉN.

En el ámbito de la prevención y atención a la violencia de género, Santiago ha recibido 240.622 euros de los fondos del Pacto Estatal contra la Violencia de Género desde 2018, destinados a apoyar acciones municipales en esta área.

Prevención y seguridad en los centros educativos

Otro de los temas tratados en la reunión de hoy fue el Plan Director para la Coexistencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos, promovido por el Ministerio del Interior. Bajo su paraguas, en el curso escolar 2025-2026, la Policía Nacional celebró 45 charlas que alcanzaron a 3.576 personas de la comunidad educativa de Santiago y sus alrededores. Las actividades giraban en torno a temas como los riesgos en internet, la violencia de género, el acoso y el ciberacoso, los delitos de odio, las adicciones y las drogas y el alcohol. También hubo sesiones sobre videojuegos, redes sociales y prevención de delitos sexuales.

El trabajo preventivo enmarcado en este Plan Maestro para la Convivencia y Mejora de la Seguridad se completó con visitas educativas a la Comisaría Local de Santiago, colaboración con escuelas y participación en iniciativas de orientación profesional.

La Junta Local de Seguridad ha hecho posible revisar la situación de seguridad en el municipio y las acciones llevadas a cabo por las distintas administraciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial atención a la prevención, protección de las víctimas de violencia de género y la seguridad de menores.