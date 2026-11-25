La corporación municipal de Santiago de Compostela ha celebrado este miércoles, 25N, un acto para expresar su "compromiso inquebrantable contra cualquier forma de violencia machista", una lacra ante la que han advertido de que "no cabe equidistancia ni negacionismo".

Así lo recoge la declaración institucional aprobada con motivo del Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres que han leído este miércoles representantes de todos los grupos de la corporación municipal en un acto en el que también han tenido voz tres jóvenes estudiantes compostelanas que han hecho hincapié en la importancia de detectar conductas de control más allá de las agresiones.

Hanin Bilal El Hawary Pérez, del IES Antón Fraguas; Julia López Sánchez, del IES Pontepedriña; y Ana Jorquera Domínguez, del IES Rosalía de Castro, han puesto voz a una faceta de la lucha contra la violencia de género que se ha reivindicado durante el acto: la perspectiva de los jóvenes.

Así, Hanin Bilal El Hawary ha cuestionado ante los presentes si "todas las mujeres son igual de libres" y ha querido hacer hincapié en las dificultades por las que pasan colectivos como las mujeres migrantes o víctimas de trata, "con menos recursos para salir" de situaciones de violencia. "El silencio no significa consentimiento, a veces significa miedo", ha dicho.

Por su parte, Julia López ha recordado que "la violencia no siempre comienza con una agresión", si no con conductas "normalizadas" de control, y ha apuntado que "no llega con pedirle a las mujeres que sean prudentes", si no que es necesario un enfoque global.

Finalmente, Ana Jorquera ha intervenido recitando un poema titulado '44', en memoria de "esas mujeres que sí eran tantas". El acto ha contado con el acompañamiento musical de Irene Rodríguez-Toubes Forryam.

DETECTAR LOS SEÑALES

La encargada de cerrar el acto ha sido la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, que ha abogado ante los presentes por lograr "detectar las señales" de la violencia de género para prestar ayuda a las víctimas.

Para ello, ha compartido con los presentes una historia personal, la de su madrina, ha dicho, asesinada por su marido a los 74 años. "Es un perfil, pero hay muchos, ha señalado la regidora, para quien "acabar con este sistema de dominación" del que nace la violencia de género "necesita de muchos más recursos y de mucha más atención".

En el acto también ha tomado la palabra la delegada del rectorado para la Igualdad, Lorena Añón, que ha reivindicado la importancia de este día en "los tiempos actuales de negacionismo" y en los que "se están cuestionando los avances" logrados por las mujeres "que nos precedieron".

Añón ha recordado que tras cada cifra "hay vidas e historias" truncadas y ha puesto el foco en los niños y adolescentes "que sufren esta violencia". "La violencia marca, deja huella en la infancia, y es una realidad invisibilizada", ha clamado.

ACTOS INSTITUCIONALES POR TODA GALICIA

Coincidiendo con el 25N han sido muchas las instituciones que han celebrado actos para posicionarse contra la violencia machista. Estos actos dejarán paso por la tarde a las movilizaciones del movimiento feminista.

En A Coruña, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha participado en un acto en el que ha hecho un llamamiento a "mirar de frente a la realidad" de la violencia sobre las mujeres, que supone "una emergencia cotidiana", y ha reafirmado el "compromiso inequívoco" del Ejecutivo nacional con la "erradicación de todas las formas de violencia machista".

"Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia de género no es solo un deber legal y democrático; es también una condición imprescindible para la convivencia, la libertad y la igualdad efectiva en nuestro país", ha dicho.

También en A Coruña, la Diputación Provincial ha convocado un acto centrado en el sistema de prostitución para cuestionar la mercantilización de los cuerpos de las mujeres como modo de violencia machista.

"A pesar de los avances conseguidos, la desigualdad sigue marcando la vida de millones de mujeres", ha dicho la diputada Sol Agra, que ha instado a no permitir "que los derechos conquistados sean cuestionados" ni asumir "que cualquier forma de violencia contra las mujeres es inevitable". "Ninguna debe ser tolerada ni normalizada y mucho menos, negada", ha apostillado.

En la misma línea, la alcaldesa, Inés Rey, ha participado en el acto municipal de conmemoración del 25N, donde ha dicho que "lo que no puede haber son excusas para la violencia: ni para negarla, ni para guardar silencio ni para dejar de actuar".

938 CASOS ACTIVOS EN LUGO

El Ayuntamiento de Lugo ha celebrado también en esta jornada un acto de recuerdo a las víctimas y de rechazo a "todas las formas de violencia machista", en el que la alcaldesa, Elena Candia, ha destacado la importancia de trabajar desde las instituciones y la sociedad de forma coordinada para que las mujeres puedan "vivir libres" de esta lacra.

En la Subdelegación del Gobierno en Lugo, asimismo, Olimpia López ha presidido un acto de recuerdo a las víctimas en el que ha señalado que el sistema VioGén en la provincia contabiliza 938 casos activos, un 9,2% más que hace un año, uno de ellos de riesgo extremo. El sistema contabiliza también 190 víctimas diferentes con más de un agresor y 234 agresores diferentes con más de una víctima. En la provincia hay 665 víctimas con orden de protección activa.

En la misma ciudad, la diputada de Mujer e Igualdad en la Diputación de Lugo, Marisol Morandeira, ha leído una declaración institucional en la que se reafirma la condena a todas las formas de violencia contra la mujer y se insta a reforzar la prevención y atención a las víctimas, un acto en el que diez estudiantes del Centro de Formación Audiovisual de la institución han protagonizado una acción simbólica.

Por su parte, la Diputación de Pontevedra ha conmemorado este 25N con un acto que llama a actuar contra la violencia digital que sufren las mujeres , ya que "si el machismo adopta nuevas formas de agredir a las mujeres", la sociedad "debe innovar en las medidas de combate". "La violencia digital no es inocua, sus efectos son reales y a veces muy duraderos", ha dicho el presidente provincial, Luis López.

El acto del Ayuntamiento de Pontevedra ha consistido en la colocación de dos nuevas placas conmemorativas en el Memorial instalado ante la Audiencia Provincial, una por cada feminicidio registrado en la provincia en 2026. La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha reconocido la trayectoria de la fiscal Paula Cajaraville.

Entre otras instituciones, el Ayutamiento de Ferrol también ha celebrado un acto conmemorativo que ha contado con la presencia del alcalde, José Manuel Rey Varela, y con participación de alumnos, que han expuesto sus ideas para prevenir la violencia machista.

En Ourense, el presidente de la Diputación, Luis Menor, ha reivindicado la "igualdad en el acceso" a la atención y protección de las mujeres que sufren violencia machista, poniendo el foco, especialmente, en aquellas que viven en el rural.

"El lugar en donde una mujer vive nunca debe condicionar la protección que recibe", ha defendido en un acto acompañado de miembros de la institución y alcaldes.

También el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, ha hecho un llamamiento a "la unidad, la solidaridad y el compromiso colectivo" para acabar con la violencia machista. "Cuestionar la violencia contra la mujer como algo estructural de nuestra sociedad no ayuda a avanzar en la procura de la igualdad real", ha lamentado.

Representantes del Ayuntamiento de Ourense han presidido un acto institucional, en el cual la concejala de Igualdad, Noa Rouco, ha dado lectura al manifiesto aprobado por la Fegamp.