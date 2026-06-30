José López, Policía Nacional que salvó la vida a un hombre en Santiago: "Es una gran satisfacción y un orgullo personal ayudar a los demás, y en este caso, salvar la vida a una persona"

El Policía Nacional compostelano Jose Lopez se encontraba el pasado sábado de día libre. No tenía previsto circuar por la Avenida Rodríguez de Viguri, pero el destino le llevó por este lugar. En un momento dado, a la altura del parque de Bomberos vio como una persona se desplomaba y caia al suelo. José López señala en ONDA CERO que "estaba sin conocimiento y echando espuma por la boca" y "con una respiración muy angustiosa". En ese momento, José López con conocimientos de primeros auxilios por su trabajo de Policia Nacional colocó al hombre en posición para realizar las maniobras de reanimación. José López señala que "no respondía, pènsé que se iba" y prosiguió con las maniobras de reanimación mientras, a través del teléfono en manos libres, también seguía las indicaciones de un médico del 061. Incluso llegaron rápidamente los bomberos de Santiago con un desfibrilador que no llegaron a utilizar porque en un momento dado el hombre empezó a reacciona, abrió los ojos y José con una mano en el pecho de la víctima vio que recobraba la respiración al tiempo que lo intentaba tranquilizar. Le había salvado la vida. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario inmediatamente hasta que recibió el alta y se sigue recuperando.

Jose López nos comenta estar "muy orgulloso por haber salvado la vida de esta persona" y "la sensación que tengo es de una inmensa satisfacción personal" y aunque "ser policia me aporta estos conocimientos" de primeros auxiñios "es un orgullo personal poder ayudar a los demás y mejorar la vida de las personas.

Desde el Sindicato Unificado de Policia reclaman una medalla en reconocimiento a esta acción que le salvó la vida a una persona. Igualmente, en la tertulia de Onda Cero todos los grupos municipales reclaman un reconocimiento por parte del ministerio a José Lopez un Policía Nacional compostelano que le ha salvado la vida a una persona en plena calle