Las fuerzas de seguridad y el personal de emergencia llevaron a cabo con éxito un simulacro de accidente en el túnel de Hórreo

Fuerzas de seguridad y personal de emergencia participaron esta mañana en un simulacro de accidente en el túnel de Hórreo, con el objetivo de entrenar la coordinación entre todas las organizaciones involucradas ante una posible situación de emergencia en esta infraestructura. Organizado por el Ayuntamiento de Santiago con la colaboración del Ministerio de Transportes, el simulacro recreó una colisión entre dos vehículos con cuatro personas heridas de diversa gravedad.

El ejercicio cumple con el Real Decreto 625/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en túneles de carreteras estatales, que establece la necesidad de realizar simulacros al menos cada 4 años. En esta ocasión, el ensayo simuló una colisión frontal entre dos vehículos, uno de ellos incendiándose, y con cuatro personas heridas de diversa gravedad. Como explicó el consejero de Movilidad y Convivencia, Xan Duro, “los túneles son espacios sensibles desde el punto de vista de la seguridad, y es necesario realizar estos ejercicios teniendo en cuenta el incidente más grave que puede ocurrir en estas infraestructuras: un incendio”. En este sentido, señaló que el ensayo de hoy “permite comprobar el funcionamiento de los extractores de humos con los que cuenta el túnel”.

Bomberos, policía local, policía nacional, control de tráfico de la Guardia Civil, protección civil, el 061 y la Cruz Roja participaron en la operación, con la colaboración de ADIF, Kapsch, la DGT y el Ministerio de Fomento.