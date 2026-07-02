La concejalía de Xucventude transforma las galerías entre Rosalía de Castro y la rúa Nova de Abaixo en un "museo del arte urbana"

Las galerías que comunican la avenida de Rosalía de Castro con la ua Nova de Abaixo se transformarán en un "museo del arte urbana" gracias a la intervención impulsada desde la concejalía de Xuventude en la que participarán los artistas Møu, Xoana Almar, Miguel Peralta, Sekone, Sokram, Lidia Cao, Yoseba Muruzábal y Nove Noel. La concejala María Rozas visitó hoy el espacio y reivindicó "la capacidad transformadora del muralismo para poner en valor espacios deteriorados o poco atractivos, pero también su poder emocional e identitario".

La tenienta de alcaldesa de Santiago visitó las galerías, donde ya comenzaron los trabajos, acompañada por los artistas Møu, Joana Almar y Nove Noel; y por el presidente de la comunidad de propietarios del edificio, Gustavo Roel. María Rozas recordó que la Concejalía de Mocidad viene haciendo una importante apuesta por el muralismo "porque estamos convencidas de que el arte urbana es una valiosa herramienta para poner en valor espacios deteriorados o poco atractivos, pero también porque reconocemos poder emocional e identitario de estas obras". Además, ha explicado, "el muralismo es un instrumento más para que los jóvenes y jóvenes sintan el espacio público como suyo, porque esta es un lenguaje con la que se identifican".

Intervención pioneira

María Rozas ha destacado que la intervención presentada hoy "es pionera, porque no actuamos en una fachada o en una medianera como es habitual, sino en un espacio interior que queremos que deje de ser un lugar evitado por los vecinos para ser un lugar visitado". La actuación también será novedosa "por la participación conjunta de diferentes artistas, que tendrán espacios individuales para sus respectivas obras, pero que también trabajarán conjuntamente en el espacio más visible de la galería, que da a la rua Nova de Abaixo". La concejala ha agradecido la implicación de "artistas de altísimo nivel, que como tenemos la obligación de reconocer y poner en valor".

Los artistas participantes también agradecieron la oportunidad de participar en un proyecto "que nos ayuda a compartir experiencias entre muralistas". Møu, Xoana Almar y Nove Noel invitaron a la vecina a acercarse a las galerías durante el proceso de creación, que prevén concluir alrededor del próximo día 20 de julio.

Más de 200 metros cuadrados de murales

Los y las artistas participantes en esta iniciativa actuarán sobre una superficie de 220 metros cuadrados, distribuidos en diferentes espacios a lo largo de las galerías. Cada una de ellas hará una obra independiente, con libertad creativa y respetando sus estilos propios. En la entrada de las galerías desde la rua Nova de Abaixo todos los artistas colaborarán en una obra común.