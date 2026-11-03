Cinco menores intoxicados por alcohol en Halloween en Santiago, dos de ellos ingresados en la UCI todavía permanecen ingresados en el CHUS

La noche de Halloween se saldó con cinco menores atendidos en el Hospital Clínico de Santiago por intoxicación etílica. Dos de ellos tuvieron que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y continúan hospitalizados este martes.

La situación se vivió especialmente en el paseo central de la Alameda, a la altura de As Marías, donde, según el testimonio de un testigo recogido por ONDA CERO, a partir de la medianoche se concentraban numerosos jóvenes, muchos de ellos menores de entre 13 y 14 años.

El testigo describe el escenario como una situación «esperpéntica» y relata que, poco después, comenzaron a llegar ambulancias para atender a los jóvenes que presentaban síntomas de intoxicación etílica.

Según su relato, varios menores estaban vomitando y algunos permanecían tendidos en el suelo e inconscientes, lo que obligó a movilizar recursos sanitarios para prestarles asistencia.

El balance hospitalario deja así cinco menores atendidos, dos de ellos en estado lo suficientemente grave como para requerir ingreso en la UCI, donde continúan hospitalizados.