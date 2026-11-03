Intoxicaciones etílicas en Santiago

Cinco menores intoxicados por alcohol en Halloween en Santiago, dos de ellos ingresados en la UCI todavía permanecen ingresados en el CHUS

El Hospital Clínico de Santiago atendió a cinco jóvenes durante la noche de Halloween. Dos permanecen hospitalizados este martes tras sufrir una intoxicación etílica. Testigos describen una noche de aglomeraciones y menores de apenas 13 y 14 años consumiendo alcohol en la Alameda

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

Cinco menores intoxicados por alcohol en Halloween en Santiago, dos de ellos ingresados en la UCI todavía permanecen ingresados en el CHUS
Cinco menores intoxicados por alcohol en Halloween en Santiago, dos de ellos ingresados en la UCI todavía permanecen ingresados en el CHUS | Onda Cero Radio

La noche de Halloween se saldó con cinco menores atendidos en el Hospital Clínico de Santiago por intoxicación etílica. Dos de ellos tuvieron que ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y continúan hospitalizados este martes.

La situación se vivió especialmente en el paseo central de la Alameda, a la altura de As Marías, donde, según el testimonio de un testigo recogido por ONDA CERO, a partir de la medianoche se concentraban numerosos jóvenes, muchos de ellos menores de entre 13 y 14 años.

El testigo describe el escenario como una situación «esperpéntica» y relata que, poco después, comenzaron a llegar ambulancias para atender a los jóvenes que presentaban síntomas de intoxicación etílica.

Según su relato, varios menores estaban vomitando y algunos permanecían tendidos en el suelo e inconscientes, lo que obligó a movilizar recursos sanitarios para prestarles asistencia.

El balance hospitalario deja así cinco menores atendidos, dos de ellos en estado lo suficientemente grave como para requerir ingreso en la UCI, donde continúan hospitalizados.

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