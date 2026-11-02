El Pleno aprueba la concesión de la Medalla de Oro a la cilcista compostelana campeona del mundo junior Alejandra Neira

La Corporación Municipal de Santiago acaba de aprobar por unanimidad en el Pleno Ordinario de octubre, celebrado este lunes 2 de noviembre, dos declaraciones institucionales. Por un lado, el Ayuntamiento reafirma su compromiso contra cualquier forma de violencia masculina con la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Por otro lado, se compromete a transferir al Consejo Asesor de Condecoraciones la propuesta de otorgar la Medalla de Oro de la Ciudad a Alejandra Neira Domínguez, por sus éxitos deportivos internacionales y por llevar el nombre de Santiago de Compostela al más alto nivel del ciclismo femenino, como ejemplo del talento que nace en el deporte de base de Compostela.

Ambas declaraciones institucionales contaron con el apoyo de BNG, CA, PP, PSdeG-PSOE y concejales no afiliados.

La sesión ordinaria del Pleno de la Corporación convocada para el 29 de octubre se ha pospuesto hasta el 2 de noviembre como señal del dolor ante el trágico accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en Toledo. La sesión plenaria comenzó con un minuto de silencio en memoria de las víctimas de este incidente y de las mujeres asesinadas por violencia masculina.

Declaración polo 25N

En la Declaración Institucional para los 25N, todos los grupos condenan todos los actos de violencia masculina y recuerdan con reconocimiento a todas las víctimas: las mujeres asesinadas, los supervivientes y sus hijos e hijas.

Aceptan seguir trabajando para que la prevención sea la prioridad y reafirmar al Ayuntamiento como la primera puerta de recepción, al mismo tiempo que están comprometidos a consolidar programas estables de prevención dirigidos a los jóvenes y a desarrollar campañas de concienciación específicas para este colectivo.

Asimismo, la Corporación Municipal insta a las demás administraciones públicas a garantizar recursos estables y suficientes, formación especializada y continua para todo el personal implicado en la atención a las víctimas, así como el pleno desarrollo del Pacto Estatal contra la Violencia de Género.

Medalla de Oro al Mérito Deportivo

Por otro lado, el Pleno de la Corporación coincide en que la ciclista de Santiago de Compostela Alejandra Neira Domínguez merece el máximo reconocimiento municipal tras ser proclamada campeona mundial júnior de ciclismo de ruta y campeona europea júnior de contrarreloj individual en el año 2026.

Nacida en Santiago de Compostela en 2008, su carrera deportiva es excepcional, con éxitos internacionales que culminan en una progresión que ya la había llevado a ganar títulos estatales, incluyendo el Campeonato Español Junior de Contrarreloj en 2025 y el doblete nacional en ruta y contrarreloj en 2026. A su palmarés también se suman triunfos en competiciones internacionales, como el campeonato junior femenino Lieja-Bastogne-Lieja, que confirman su talento y capacidad competitiva.

Los concejales de Santiago de Compostela también valoran que Alejandra Neira ya se ha convertido en embajadora deportiva de Santiago, llevando el nombre de la ciudad a las principales competiciones internacionales y contribuyendo a su proyección externa.

El Pleno de Santiago considera así que los extraordinarios méritos deportivos de Alejandra Neira, su vínculo con la ciudad y los valores de esfuerzo, superación y igualdad que representa justifican la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad de Santiago de Compostela al mérito deportivo, por lo que la Corporación traslada esta propuesta al Consejo Asesor de Condecoraciones e insta al gobierno local a promover un acto institucional de concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad que te permite compartir este reconocimiento con la deportista, con su familia, con el Club de Ciclismo de Compostela y con los ciudadanos de Santiago de Compostela.

Por outra banda, neste Pleno ordinario de outubro Saleta Chao tomou posesión do cargo de concelleira.