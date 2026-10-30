La Policía Nacional detiene a cuatro menores por una violenta reyerta durante las Festas da Mercé de Conxo

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Santiago de Compostela han detenido a cuatro menores de edad por su presunta implicación en una violenta reyerta ocurrida el pasado mes de septiembre durante las Festas da Mercé, en el barrio compostelano de Conxo.

Según han informado fuentes policiales, durante la celebración de los festejos un joven fue agredido por varias personas, que le causaron lesiones de diversa consideración, incluidas heridas por arma blanca.

La investigación desarrollada por la UDEV permitió identificar a los presuntos responsables de la agresión, cuatro chicos menores de edad que ya han sido detenidos.

A los arrestados se les atribuye la presunta comisión de delitos de lesiones, amenazas y riña tumultuaria. Las diligencias policiales han sido remitidas a la Fiscalía de Menores de A Coruña.

Desde la Comisaría de Santiago han señalado que esta actuación forma parte del trabajo de investigación y esclarecimiento de hechos delictivos que desarrolla el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta. Estas intervenciones tienen como objetivo garantizar la seguridad ciudadana y prevenir nuevos episodios de violencia en espacios públicos y durante la celebración de acontecimientos multitudinarios.