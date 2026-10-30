El Ayuntamiento de Santiago realiza trabajos de acondicionamiento y mantenimiento en el cementerio de Boisaca antes de Todos los Santos y Difuntos

El Ayuntamiento de Santiago ha puesto en marcha estas obras en previsión de numerosas visitas de familiares y seres queridos al cementerio durante este fin de semana.

La intervención se llevó a cabo en diferentes espacios del cementerio e incluyó trabajos de pintura en las puertas de acceso, las paredes de la capilla y las de los aseos. Además, se realizó una revisión del estado del tejado.

En los terrenos funerarios, se revisaron los escalones entre tumbas, muros y aceras, como complemento a las tareas de limpieza y limpieza general realizadas al final del verano. Las aceras degradadas también fueron reforzadas y se colocaron los remaches sueltos. Y luego estaba la cinta blanca.

En cuanto a la vegetación, se han replantado flores y plantas en el paseo central y en la capilla, y se ha podado los árboles de la zona.

Horario ampliado

Durante las festividades de los Muertos y Todos los Santos, se pondrá en marcha un refuerzo en el equipo de trabajadores del cementerio. Entre el 30 de octubre y el 8 de noviembre el horario de apertura es de 9 a.m. a 7 p.m., pero el domingo 1 de noviembre el cementerio de Boisaca permanecerá abierto hasta las 8 p.m., ampliando el horario de apertura en una hora.