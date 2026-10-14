Tráfico en Santiago

El ANPA de La Salle sobre el tráfico y movilidad en Bonaval: "No nos parece una buena medida mantener todo el tráfico por Valle Inclán, provoca un aumento de la circulación en el entorno de un centro escolar con mil estudiantes"

El Gobierno local señala que "en breve se tomará una decisión" acerca de si se mantiene el trafico por Valle-Inclán o se retoma el tráfico de subida por As Rodas

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El ANPA de La Salle sobre el tráfico y movilidad en Bonaval: "No nos parece una buena medida mantener todo el tráfico por Valle Inclán, provoca un aumento de la circulación en el entorno de un centro escolar con mil estudiantes"
El ANPA de La Salle sobre el tráfico y movilidad en Bonaval: "No nos parece una buena medida mantener todo el tráfico por Valle Inclán, provoca un aumento de la circulación en el entorno de un centro escolar con mil estudiantes" | Onda Cero Radio

Padres y madres de alumnos del colegio La Salle reclaman en ONDA CERO que As Rodas vuelva a recuperar el tráfico de subida porque "no nos parece una buena medida actualmente soportar todo el tráfico por Valle-Inclán ya que es una situación complicada y provoca un aumento de la circulación en zona escolar". Víctor Fuentes señala que el niño de 11 años atropellado este martes en un paso de peatones en San Domingos se encuentra bien, con algunas magulladuras y aunque no establece relación del actual tráfico con el accidente porque fue un despiste del conductor "si se incrementa la peligrosidad" la actual disposición de la circulación.

Victor Fuentes señala que "hablé con Xan Duro y me dijo que en breve se tomará una decisión" acerca de si se mantiene el trafico por Valle-Inclán o se retoma el tráfico de subida por As Rodas

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