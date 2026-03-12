El aeropuerto de Santiago cae un 29,8% en febrero, Vigo baja un 4,4%, mientras A Coruña sube un 0,3%

El número de pasajeros que utilizaron el aeropuerto de Santiago durante el mes de febrero descendió un 29,8%, situándose en 130.533 viajeros. Por su parte, el aeropuerto de Vigo también registró una caída, aunque más moderada, del 4,4%, con un total de 74.548 usuarios. En contraste, la terminal de A Coruña experimentó un ligero incremento del 0,3%, alcanzando los 98.886 pasajeros, según los datos publicados este jueves por Aena.

El aeropuerto de Lavacolla contabilizó en febrero 130.533 pasajeros, lo que supone un descenso del 29,8% en comparación con el mismo mes de 2025. De este total, 128.708 viajaron en vuelos comerciales: 105.771 en rutas nacionales y 22.937 en conexiones internacionales.

En cuanto a la actividad operativa, la infraestructura compostelana registró el pasado mes 1.030 movimientos de aeronaves, un 33,9% menos que en febrero del año anterior. De estas operaciones, 939 correspondieron a vuelos comerciales, con 752 nacionales y 187 internacionales.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, el aeropuerto de Santiago suma 263.612 pasajeros, lo que representa una bajada del 29,5% respecto al mismo periodo de 2025, además de 2.098 operaciones aéreas, un 31,3% menos.

Por lo que respecta al aeropuerto de Vigo, en febrero pasaron por sus instalaciones 74.548 pasajeros, un 4,4% menos que en el mismo mes del año pasado. De los 74.349 viajeros que utilizaron vuelos comerciales, 73.655 lo hicieron en trayectos nacionales y 694 en conexiones internacionales.

En términos de operaciones, el aeropuerto de Peinador registró 763 aterrizajes y despegues durante febrero, lo que supone un descenso del 10,2% en comparación con febrero de 2025. De ellos, 632 fueron vuelos comerciales: 597 nacionales y 35 internacionales.

En el balance de los dos primeros meses del año, Vigo contabiliza 146.851 pasajeros, un 6,3% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior, y un total de 1.565 movimientos de aeronaves, lo que representa una caída del 8,4%.

Por su parte, el aeropuerto de A Coruña cerró febrero con 98.886 pasajeros, un 0,3% más que en el mismo mes de 2025. Asimismo, registró 1.327 operaciones entre aterrizajes y despegues, lo que supone un incremento del 4,4%.

Del total de 98.722 pasajeros comerciales, 89.332 realizaron vuelos nacionales —la misma cifra que el año anterior—, mientras que 9.390 viajaron en rutas internacionales, lo que supone un aumento del 2,2%. En cuanto a las operaciones comerciales, de las 717 registradas, 640 fueron nacionales y 77 internacionales.

En el conjunto de los dos primeros meses del año, el aeropuerto de Alvedro acumula 197.128 pasajeros, un 2,1% más que en el mismo periodo de 2025, y 2.422 movimientos de aeronaves, lo que también representa un incremento del 2,1%.