El Ayuntamiento ejecuta más de 440.000 euros para mejorar más de 10.000 m2 de viales públicos

Los trabajos en Fontiñas incluyeron asfaltados en varias calles (Roma, Varsovia, Londres, París, Moscova, Bruselas y Lisboa) y se suman a los trabajos de mejora de accesibilidad en la calle Berlín, eliminando barreras para el desplazamiento. Además de las actuaciones en este barrio, la regedora ha recordado otras actuaciones como la de la Costa del Vedor o cruce del Hórreo con Gómez Ulla, que también incluyeron mejoras de accesibilidad y asfaltado. La alcaldesa Goretti Sanmartín Rey informó que el Ayuntamiento lleva ejecutados más de 440.000 euros para mejorar más de 10.000 m2 de viales públicos.

Otra de las actuaciones de mayor inversión que se ejecutaron en las últimas horas se ha desarrollado en la N-634, con un importe de 120.000 euros para mejorar el pavimento de esta carretera que conecta con la zona de San Marcos. Y también se han desarrollado actuaciones en San Lázaro, Camino Francés, República de Argentina, Puente Vieja de Vidán o Burgo de las Naciones.

"Desde que el tiempo lo permitió, estamos haciendo intervenciones para mejorar la situación de las calles y de los viarios del ayuntamiento, tanto en el ámbito urbano como en el rural", explicó Goretti Sanmartín. La alcaldesa destacó que el Ayuntamiento "sigue adelante con una planificación que está hecha desde el departamento de Obras", al que le agradeció el trabajo intenso.