La alcaldesa de Santiago supervisa los trabajos de reparación y asfaltado de pavimentos

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín Rey, acompañada del concejal de Obras, Xesús Domínguez, ha supervisado esta semana varios puntos del ayuntamiento donde se están desarrollando trabajos de reparación de pavimentos. Una de las actuaciones de mayor inversión que se excutaron en las últimas horas se ha desarrollado en la N-634, con un importe de 120.000 euros para mejorar el pavimento de esta carretera que conecta con la zona de San Marcos.

Otro dos puntos donde se llevaron a cabo trabajos en las últimas horas y al que acudió la alcaldesa es la Costa del Vedor. Concretamente, se ejecutó la mejora del cruce con la calle de Quiroga Palacios, haciéndolo más seguro para las personas, instalando señalética y rebajando los pavimentos para minimizar barreras arquitectónicas. Esta actuación, que forma parte de un proyecto más amplio, con intervenciones en más de 16 puntos, se ha completado en las últimas horas con la regeneración de los pavimentos de asfalto que están teniendo lugar esta semana.

Durante la visita, Goretti Sanmartín aprovechó también para escuchar a varios vecinos y vecinas de la calle. En esta calzada, que tiene una fuerte pendiente, también se ha instalado un punto de recogida de basura y están programadas otras actuaciones menores para mejorar la accesibilidad como la instalación de pasamanes.

Además, las brigadas de asfaltado han trabajado en las últimas semanas en varios puntos del ayuntamiento. En esta misma jornada de jueves, actuaron en la calle de Polonia y calle de Malta, en el polígono del Tambre, y en la carretera N-634, que comunica con la zona de San Marcos.

Otras actuaciones

También se actuó en las Fontiñas (calles Lisboa, Berlín, Londres, París, Roma, Bruselas y Moscova), en la calle San Lázaro y Camino Francés, en la República de Argentina y Gómez Ulla (en el Ensanche) y otras ubicaciones como la Ponte Vieja de Vidán o Burgo de las Naciones.

Además, se se realizan trabajos en todo tipo de pavimentos, por eso también se están reparando empedrados en el ámbito de la calle de San Pedro.