Chafarís y Down Compostela, protagonistas de la campaña “12 Comercios, 12 Sensibilidades” en el mes de marzo

La concejala de Derechos y Servicios Sociales, Promoción Económica y Juventud, María Rozas, presentó hoy las actividades, acompañada por Cristina Neira, gerente de la jueguetería; y Juan Martínez, presidente de Down Compostela.

María Rozas ha puesto en valor esta colaboración "que reivindica la inclusión y que va a mostrar que el juego es una valiosa herramienta para educar en la diversidad". En ese sentido, la concejala explicó que Chafarís es una tienda especializada en juegos de mesa "que no se limita a vender estos productos, sino que defiende una manera de educar en la que el juego es un instrumento para favorecer las interacciones sociales y mejorar las relaciones familiares, para fomentar la creatividad, la imaginación y la autonomía de los niños y niñas; es decir, todo lo contrario que lo ocio basado en el mal uso de las pantallas". La tenenta de alcaldesa también louboó el trabajo que desarrolla la Fundación Down Compostela, "acompañando a las personas con síndrome de Down desde su nacimiento hasta su vida adulta, y también a sus familias".

Por su parte, Cristina Neira explicó que "Chafarís es un lugar para encontrarse y compartir, y para reivindicar el juego como espacio para la inclusión, donde desaparecen las etiquetas y todos los niños y niñas son hermanales, y por eso tuvemos claro que nuestra colaboración en esta campaña tenía que ser con Down Compostela". En la misma línea, el presidente de la Fundación agradeció la iniciativa, que permitirá difundir el proyecto "En Juego" impulsado por Down Compostela durante la pandemia en colaboración con Chafarís para utilizar el juego como elemento de aprendizaje, adaptado a las personas con Síndrome de Down. Juan Martínez ha destacado que en el programa participan más de medio ciento de personas con el síndrome de Down, y se tienen adaptado ya 15 juegos para sus necesidades. Juan Martínez también aprovechó para recordar que la colaboración en la campaña "12 Comercios, 12ensibilidades" coincide en el mes de marzo, en el que se celebra el Día Internacional de la Síndrome de Down, que la Fundación celebrará el día 20 con una gala en el Auditorio de Galicia.

Actividades do mes

A lo largo del mes, Chafarís habrá instalado un punto informativo para dar visibilidad al trabajo de la Fundación Down Compostela, así como un escaparate temático dedicado a la entidad.

El 11 de marzo está prevista una visita a la tienda del alumnado de Down Compostela que está participando en un curso de comercio y en el día 26 habrá una "jornada juego en Chafarís, en el que las usuarias de la Fundación Down Compostela podrán conocer los productos de la tienda. La colaboración también prevé un sorteo de un valle de 50 euros para gastar en el establecimiento, entre todas las personas que se aporten a conocer la colaboración.