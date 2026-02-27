Alertan del cierre de 41 comercios en los dos primeros meses de 2026 en Santiago, principalmente del sector textil

El portavoz del PP en Santiago, Borja Verea, ha anunciado que llevará a uno de los próximos plenos municipales el Plan de Compensación Municipal elaborado por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), con el objetivo de apoyar a los pequeños negocios afectados por las obras en la ciudad.

Durante la presentación de la propuesta, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, explicó que el plan busca establecer un sistema de ayudas y bonificaciones fiscales dirigido a aquellos pequeños negocios que hayan registrado una caída mínima del 20% en su facturación a lo largo del año como consecuencia de actuaciones urbanísticas.

“Somos conscientes de que los recursos municipales son limitados, pero los de los autónomos lo son aún más. Por eso pedimos que, ante obras prolongadas en el tiempo, se articule un plan de compensación municipal”, señaló.

En concreto, la iniciativa contempla una bonificación del 50% en tasas e impuestos municipales para los autónomos que puedan acreditar una reducción del 20% en su facturación durante un periodo determinado. Esta medida sería compatible con otras ayudas concedidas por distintas administraciones, ya sean autonómicas, estatales o locales, destinadas a compensar pérdidas económicas.

Abad confía en que la propuesta sea debatida en pleno y que los distintos grupos políticos “sean sensibles” a la situación que atraviesan los trabajadores autónomos y el pequeño comercio.

En este contexto, Verea alertó de la “pérdida de 100 comercios en los últimos meses” y de que actualmente existen “700 empresas menos en la ciudad que hace ocho años”. Además, señaló que en lo que va de año han cerrado 41 establecimientos, siendo el sector textil el más afectado, en parte por la falta de relevo generacional.

“Acabamos de conocer el cierre de Seijas, una zapatería histórica de la ciudad. Se trata de un goteo constante de comerciantes tradicionales que bajan la persiana sin encontrar continuidad. Es necesario impulsar una estrategia que conecte a quienes desean retirarse con nuevos emprendedores dispuestos a asumir el relevo”, indicó.

Finalmente, Verea reiteró su compromiso de defender la medida en el pleno municipal, aunque lamentó que “muchas de las iniciativas que propone su grupo y que salen adelante acaban quedando en el olvido”.