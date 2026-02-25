Santiago pierde 16.000 pernoctaciones en enero y marca mínimos desde 2018

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a enero de 2026 confirman un inicio de año “especialmente negativo” para el sector turístico en Santiago. Con una ocupación media del 30,38%, desde Unión Hotelera Compostela aseguran que “se trata del peor registro en un mes de enero desde 2018, excluyendo los ejercicios marcados por la pandemia en 2021 y 2022”, y supone “un fuerte retroceso” frente al 41,60% alcanzado en enero del año pasado.

Unas cifras que preocupan al sector, que destaca además que “este enero ha sido el mes con menor número de establecimientos abiertos en los últimos 10 años”, pasando de 123 en 2016 a los 74 de este 2026.

En términos absolutos, la bajada de ocupación se traduce en 16.003 pernoctaciones menos que en enero del año anterior, una cifra que resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que durante todo 2025 la ciudad ya había perdido 60.000 pernoctaciones respecto a 2024. “Es decir, solo en el primer mes del año se concentra más de una cuarta parte de la caída registrada en el conjunto del ejercicio anterior”.

Este diagnóstico se ve agravado por la comparación con otras ciudades del norte de España, ya que Santiago registra con diferencia, la ocupación más baja. Así, Vigo se sitúa en un 37%, mientras que A Coruña mejora notablemente sus datos, pasando del 45% al 55% y creciendo en 14.164 pernoctaciones. “Además”, añaden desde la UHC, “en esta comparativa todas las ciudades evolucionan al alza salvo Santiago y San Sebastián, aunque la capital guipuzcoana alcanza las 115.394 pernoctaciones, muy por encima de nuestros registros”.

Desde la asociación explican, sin embargo, que “el balance turístico de 2025 fue positivo, pero desde octubre ha habido un cambio de tendencia negativo, coincidiendo con la salida de Ryanair del Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, lo que provocó una caída significativa de la actividad, especialmente acusada en el último trimestre del año”. Una tendencia negativa que se ha visto en este inicio del año y que según sus previsiones “se prolongará en este primer semestre de 2026 que apunta a descensos generalizados”.

Precisamente la pérdida de rutas y frecuencias, que está impactando directamente en la competitividad del destino, ha provocado que la mejora de la conectividad aérea sea “uno de los principales retos estratégicos” para la ciudad, al igual que “la desestacionalización”, fundamental según el colectivo para “asentar plantillas, generar empleo estable y distribuir la riqueza en los meses de menor demanda”.

También “una gestión ordenada de la ciudad en cuanto a limpieza, movilidad, taxis, iluminación insuficiente, circulación y organización de flujos, para que el visitante pueda sentirse bien recibido”, haciendo hincapié en que “la actividad turística debe ser entendida como un motor económico clave”.

Es el momento de afrontar estos retos y trabajar de cara a mejorar esta tendencia en el futuro cercano. La superación de esta tendencia negativa se conseguirá trabajando de forma conjunta las empresas de la industria turística y los estamentos públicos (Concello de Santiago y Xunta de Galicia). En este contexto, desde Unión Hotelera recuerdan que el pasado mes de enero se retomó la comunicación con el Concello con una reunión en la que todas las partes “manifestamos nuestra voluntad de reforzar la coordinación institucional y mantener una colaboración más estrecha y continuada”, acordándose una nueva reunión en febrero, previsiblemente el viernes 27.

“Nosotros hemos propuesto incorporar a ella a representantes del aeropuerto, agencias de viaje y del Palacio de Congresos, con el objetivo de fortalecer el enfoque técnico y operativo en la toma de decisiones”, señalan desde la Unión Hotelera, muy preocupada también por el tema del transporte y la movilidad “sin soluciones inmediatas”, ya que tal y como señalan “aunque la nueva licitación de licencias de taxi está prevista para primavera, no estarán operativas hasta finales de año, por lo que no supondrán una mejora para la actual temporada turística”.

Transparencia en la tasa turística. Otra de las cuestiones abordadas por el sector es la tasa turística, recordando que “el Concello se ha comprometido a compartir durante el mes de febrero el detalle de las acciones concretas en las que se invertirá la recaudación, dentro del marco de los presupuestos municipales”.

En este sentido, el sector considera imprescindible que se presente “de forma clara” el plan de inversión, ya que “resulta difícil explicar a los clientes recurrentes qué mejoras concretas van a encontrar en la ciudad si no existe información pública y detallada”, señalando que “con una tasa turística en vigor, Santiago debería estar mejor que nunca, más limpia, mejor organizada, sin problemas de movilidad ni de conectividad aérea”.