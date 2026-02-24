Gobierno local y PSOE de Santiago se muestran a favor de respaldar la propuesta del Anpa y dirección del colegio Apóstol Santiago de cambiar el nombre del centro

El concejal de Facenda Manuel Cesar defiende en ONDA CERO la propuesta del ANPA y dirección del Colegio Apóstolo Santiago que propone cambiar el nombre por "da Almáciga" comentando que "parece que ó PP o topónimo Almáciga cree que está en contra de Compostela e non sei se no PP están en contra da Almáciga". Manuel Cesar defiende "a decisión foi tomada polo consello escolar" y "será o pleno quen decida e a consellería de Educación quen mude o nome ou non"

El viceportavoz municipal del PP José Antonio Constenla ve "con pena" la decisión del concello escolar del centro educativo y "con singular preocupación" porque debería ser "un espacio de encuentro y de consenso porque desde 1954 hay muchos alumnos unidos al colegio" y cree que "es un elemento de ruptura innecesario". Constenla considera que el nombre de un colegio "no es una marca que se adapta a la conveniencia ideológica" y la solicitud de cambio de nombre "debe corresponder al conjunto de la sociedad".

La concejala del PSOE Marta Abal señala que "o cambio de denominación é unha vella demanda da comunidade educativa" y "se trata dunha proposta feita en conformidade as normas da Xunta de Galicia". Una decisión que "requerirá unha proposta favorable do centro escolar e o concello de Santiago". Marta Abal cree que "se bede respetar a decisión da comunidade educativa e actuar en consecuencia" porque "o cambio de nome dos colexios é algo habitual"

La portavoz de Compostela Aberta y concejala de Dereitos Sociais María Rozas señala que "estase a convertir un trámite habitual e normal que aconteceu en milleiros de colexios nunha polémica e conflicto que non hai" al tiempo que acusa al PP de "tentar manipular a realidade". Rizas entiende que "o protocolo estase a cumplir" y recuerda que "foi o profesorado e a Anpa quen decidíu cambiar o nome do colexio" y "Almáciga é un nome pouco habitual, é o nome do barrio" y "se segue o procedemento reglado"