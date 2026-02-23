Santiago de Compostela celebra el día de Rosalía en el 189 aniversario de su nacimiento

El 23 de febrero de 1837 nacía Rosalía de Castro en Santiago de Compostela y para conmemorar el 189 aniversario de ese nacimiento se celebró un año más el día de la autora gallega más "consciente y comprometida". En el marco de esta efeméride, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín asistió a los actos organizados por la Fundación Rosalía de Castro en la plaza de Vigo y en el Panteón de Gallegas y Gallegos Ilustres. También en el día de hoy se publicó un bando municipal a cargo de la regidora en lo que reivindica la actualidad de Rosalía y la vigencia de su mensaje combativa. El programa de actividades incluyó también el Festival Rosalía que se desarrolló durante toda la fin de semana en la plaza de Mazarelos y en otros espacios de la ciudad.

La plaza de Vigo, lugar donde nació Rosalía, acogió en la mañana de este lunes un acto público que dio comienzo con la interpretación de la 'Alborada de Rosalía' por parte de los Carapaus y que contó con la participación de niñas y niños de los colegios Quiroga Palacios y Cluny y la tradicional ofrenda floral.

En el acto participó la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto con el consejero de Cultura, José López; la diputada de Lengua de la Diputación de A Coruña, Sol Agra; el alcalde de Padrón, Anxo Arca; el presidente de la Asociación de Vecinos Raigame, Xosé Manuel Durán; y el presidente de la Fundación Rosalía de Castro, Anxo Angueira. Asistieron también miembros de la Corporación Municipal.

En su intervención, la alcaldesa enjalzó la rebeldía y el inconformismo de Rosalía, a quien definió como mujer alegre, culta, valente, brava y combativa, alejada del tópico de choromiquera. "Fue una mujer que se adelantó en muchas de sus ideas y propuestas a la propia Virginia Wolf, diciendo que ella quería vivir de lo que escribía, un paso fundamental para el resto de escritoras que venían detrás", valoró Sanmartín.

"Santiago de Compostela es una ciudad literaria", ha celebrado la regedora, y ligó este hecho fundamentalmente a la figura de Rosalía y a su "mensaje transgresora, de libertad, de solidaridad y de justicia social, absolutamente imprescindible". Se comprometió así a seguir extendiendo desde el Ayuntamiento de Santiago su figura y su obra.

En el marco de esta jornada, la Goretti Sanmartín también participó en el acto organizado en el Panteón de Gallegas y Gallegos Ilustres por la Fundación Rosalía de Castro en el que se llegaron poemas de la autora y que contó con la actuación musical de Uxía y Javier Ruibal. El acto se cerró como comenzaba la mañana, al sonido de la 'Alborada de Rosalía' de los Carapaus, y con una degustación del Caldo de Gloria del cocinero compostelán Iago Pazos.

Bando por el Día de Rosalía

Además, la regedora publica en este 23 de febrero un bando con motivo de la celebración del 189 aniversario de la escritora, un manifiesto que subraya la idea de su actualidad y de la vigencia de su mensaje.

A partir de la pregunta de que mujer sería hoy Rosalía y que causas estaría defendiendo, se reivindicara la mujer que hace rejudir la esperanza; consciente y comprometida, que se implica y participa; esa mujer que escoge la lengua que tence y sostiene la comunidad, que mujer que ergue la voz contra la injusticia... todas ellas con un mensaje combativo.

"Mientras la avaricia sin límite continúa devorando el planeta, mientras los intereses de unos pocos priman por encima de pueblos enteros, mientras las mentiras y la desinformación toldan las energías por las que miramos, tenemos señalados en el calendario hitos con los que espertar la conciencia. Uno de ellos es, cada 23 de febrero, el Día de Rosalía".

De esta manera, Goretti Sanmartín defiende que "cuando honramos a quien, desde nuestras palabras, le habló al mundo como nadie antes había logrado hacerlo aprendemos a ser rosalías de nuestro tiempo". "Con Rosalía en el corazón, sigamos trabajando por ese mundo y esa Compostela que queremos", concluye el bando.

Otros actos

Durante esta fin de semana, la capital gallega ya celebró a Rosalía con la octava edición del Festival que acogió sábado y domingo la plaza de Mazarelos, un certamen que la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, inauguró el sábado.

Sanmartín Rey inauguró el evento definiendo a Rosalía como el "referente" que marcó el inicio del Rejurdimiento y que "consiguió hacer el camino para las que vinieron detrás". Según destacó, "sin ella seriamos diferentes", reivindicando a Santiago como el lugar donde la poeta se ha hecho escritora .

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Iago Lestegás, participó en el acto central organizado por la Asociación de Escritoras y Escritores en Lengua Gallega (AELG) este domingo en el Panteón de Gallegas y Gallegos Ilustres para homenajear a Rosalía de Castro.

Bajo el lema #maiselestaménperdidos , la escritora Eva Veiga dio lectura al manifiesto de este año tras el saludo del presidente de la entidad, Cesáreo Sánchez Iglesias y de las interpretaciones musicales de la Asociación Cultural y Musical Solfa. Este año, por su parte, participó en la lectura de poemas y escogió, para la ocasión'¡Pra a Habana!'