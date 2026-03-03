La alcaldesa de Santiago Goretti Sanmartín defiende que su voto en contra del modelo de concesión fue "coherente" y reprocha al PP "bloqueo automático"

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha defendido la “coherencia” de su voto en contra del modelo de concesión durante el último Pleno municipal y ha acusado al PP de protagonizar una “conspiración clara de bloqueo automático” tras su abstención.

La polémica se produjo después de que PP y PSdeG apoyasen que la propuesta fuese sometida a votación en la sesión plenaria. Sin embargo, la iniciativa no prosperó al no reunir los apoyos necesarios: el Gobierno local —integrado por BNG y Compostela Aberta— votó en contra, mientras que el PP optó por abstenerse.

“O hay una desautorización por parte del señor Verea a los representantes de la Comisión del Agua o existe una planificación muy clara para paralizar absolutamente cualquier cuestión”, sostuvo la regidora.

Sanmartín cuestionó los intereses que, a su juicio, hay detrás de este “bloqueo” y calificó de “inexplicable” que el PP apoyase llevar la propuesta al Pleno para después abstenerse. “Lo peor que se puede hacer respecto al modelo de gestión del agua es no hacer nada, y esa fue la decisión del señor Verea”, afirmó.

En relación con su postura, la alcaldesa subrayó que el Gobierno local no tiene por qué respaldar un modelo que no comparte, ya que defiende una empresa mixta público-privada. No obstante, aseguró que acatarán la decisión que adopte la mayoría del Pleno.

Por último, avanzó que el Ejecutivo municipal no se quedará “de brazos cruzados” y que en los próximos días abrirá un periodo de reflexión para decidir los siguientes pasos.

“Si quiere concesión, que vote a favor”

En respuesta, el portavoz del PP local, Borja Verea, instó a la alcaldesa a apoyar el modelo de concesión si realmente lo desea o, en su defecto, a “sentarse con sus socios y desbloquear la situación”, ya que considera que es su “obligación”.

Según Verea, Sanmartín pretendía que el PP resolviese el conflicto sin asumir el coste político. “Ella vota en contra para no dar la cara ante sus socios de Compostela Aberta y espera que lo arreglemos nosotros. Es una actitud cobarde”, criticó.

El dirigente popular defendió que su grupo adoptó una “abstención elegantísima y facilitadora” ante la falta de acuerdo dentro del propio Gobierno local. “Y ahora pretenden responsabilizarnos de su incapacidad para ponerse de acuerdo. Menos enfadarse y más votar a favor si quiere la concesión”, insistió.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de Compostela Aberta en el Pleno, donde se apuntó que la actual concesionaria estaría imputando un 20% de gastos inexistentes. “Si eso es cierto, el Gobierno tendrá que explicar por qué está pagando ese 20%”, advirtió.

Verea exigió “seriedad” a la alcaldesa y que “dé la cara por los ciudadanos”. “No vamos a participar en este circo ni permitir que se siga mareando a la gente”, concluyó.

Llamamiento a un “frente común”

Por su parte, la concejala socialista Marta Abal reclamó “cordura” y pidió la creación de un “frente común” para abordar la problemática del abastecimiento y saneamiento del agua.

La edil señaló como responsables de la situación tanto al PP como al Gobierno local. Al primero le reprochó un “bloqueo con fines partidistas y electoralistas”. “El PP practica una política irresponsable y cínica: cuanto peor le vaya a Santiago, mejor para ellos”, sostuvo.

También criticó al Ejecutivo municipal, al que considera “atrapado en peleas internas”, y reclamó a la alcaldesa que “dé un golpe en la mesa, supere los problemas con sus socios y lidere”. “Estamos convencidos de que la alcaldesa quiere una concesión”, añadió.

Abal alertó de la situación “crítica e insostenible” del sistema de abastecimiento y saneamiento, con infraestructuras “caducas”, roturas “constantes” y carencias en el rural. “Siete de cada diez núcleos rurales carecen de algún servicio y alrededor del 40% no disponen ni de saneamiento ni de abastecimiento”, señaló.

Además, recordó que en 2021 se detectaron 326 averías que afectaron a más de 17 hogares y en 2022 se contabilizaron más de 307 incidencias que perjudicaron a más de 14 viviendas. Por ello, solicitó al Gobierno municipal que actualice los datos correspondientes a 2024 y 2025.