El gobierno de Santiago achaca la bajada del turismo a la "falta de conexiones aéreas nacionales" y prevé una mejoría "a partir de mayo"

La portavoz del Gobierno municipal de Santiago, Míriam Louzao, ha atribuido la bajada del turismo registrada en los últimos meses a la reducción de conexiones aéreas nacionales, consecuencia —según ha señalado— del recorte de rutas por parte de Ryanair. No obstante, confía en que la situación mejore “a partir del mes de mayo”.

En declaraciones a los medios durante una rueda de prensa sobre la evolución del sector en la capital gallega, Louzao recordó que el Gobierno local ya venía advirtiendo de un posible descenso de las cifras hasta mayo. “Es una realidad que responde directamente a esa reducción de conexiones por parte de Ryanair”, afirmó.

En esta línea, explicó que en los últimos meses el Ejecutivo municipal mantuvo contactos con distintas aerolíneas con el objetivo de reforzar las conexiones a partir de mayo. De hecho, indicó que ya se han anunciado varias nuevas rutas y no descartó que puedan confirmarse algunas más próximamente.

En cuanto al turismo de congresos, avanzó que se están cerrando “numerosos encuentros de gran relevancia”, entre ellos el 48º Congreso Nacional de Semergen, previsto para octubre, además de otros eventos que aún no pueden hacerse públicos.

“La Xunta tiene que liderar”

Louzao defendió que el Ayuntamiento está asumiendo una labor que, a su juicio, corresponde a la Xunta, a la que reprochó su “incomparecencia” en esta materia. “Entendemos que la Xunta tiene que liderar la gestión del tráfico aéreo”, subrayó, recalcando que no se trata solo de una cuestión turística, sino también de movilidad para el conjunto de la ciudadanía gallega.

Asimismo, se dirigió al director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, instándolo a que, “si realmente está preocupado” por los datos turísticos de Compostela, colabore activamente para revertir la situación.

Por otra parte, al ser preguntada por el incremento de visitantes en A Coruña, la portavoz evitó establecer comparaciones entre ciudades gallegas, defendiendo la necesidad de cooperación y trabajo conjunto. Con todo, sostuvo que las cifras de Santiago de Compostela continúan siendo “abrumadoramente superiores en términos generales” y que la capital gallega sigue siendo el principal destino turístico de Galicia.

Finalmente, añadió que sería conveniente analizar el grado de colaboración que Turismo de Galicia mantiene con A Coruña y compararlo con el que desarrolla con Santiago.

El segundo eje central es el turismo. De acuerdo con los datos citados en la entrevista, Santiago habría registrado una caída de 14.000 pernoctaciones, mientras que A Coruña habría sumado 16.000 en el mismo periodo. Para el portavoz municipal del PP Borja Verea, esta evolución supone una señal de alerta en una ciudad que históricamente ha liderado la llegada de visitantes. Critica la gestión del gobierno municipal en ámbitos como la promoción y las conexiones aéreas, y pide claridad sobre los acuerdos económicos alcanzados en el pasado con compañías como Ryanair.

Más allá de los números, el trasfondo político es evidente: acusa al actual ejecutivo de mantener una postura distante respecto al sector turístico y de no respaldar con suficiente firmeza el modelo de ciudad abierta y de proyección internacional que, en su opinión, caracteriza a Santiago.