El Ayuntamiento de Santiago reactiva el concurso del transporte urbano tras el rechazo de los recursos del TACGAL

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, compareció este viernes en rolda de prensa junto con el concejal de Movilidad, Yan Duro, para dar cuenta de la reactivación concurso para la prestación del servicio de transporte urbano tras la resolución por parte del Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia (TACGAL) de los cinco recursos presentados por empresas. Además de reanudar el plazo de presentación de ofertas, se ampliará en otros 8 días para favorecer la concurrencia.

Goretti Sanmartín calificó de "buena noticia" que el TACGAL resolverá los cinco recursos del transporte, dando la razón al Ayuntamiento en todos y cada uno de esos casos.

"Estas cinco resoluciones confirman la solidez del expediente y permite retomar el procedimiento", señaló la alcaldesa, quien valoró que la resolución posibilita "trabajar con seguridad" y demuestra que el trabajo hecho por el Ayuntamiento ha sido "en la línea adecuada".

La regedora recordó que el gobierno local optó, en la Junta de Gobierno del pasado día 2, por suspender el plazo de presentación de ofertas siguiendo un criterio prudente y garantista. Avanzó que la Junta de Gobierno del próximo lunes abordará la propuesta de levantamiento de la suspensión para reabrir y ampliar el plazo con el fin de promover la máxima concurrencia posible a un contrato "de los más importantes que tiene este Ayuntamiento", subrayó.

El plazo quedó suspendido 8 días antes de finalizar. "Se recuperarán, por tanto, esos días y pensamos ampliarlo otros 8 días, con lo que terminará el 18 de marzo", avanzó Sanmartín. "Aguardamos, pues, que se presenten muchas ofertas, que sean solventes y que la mesa de contratación, luego de evaluarlas convenientemente, formule cuanto antes la mejor propuesta para la adjudicación, añadió, e incidió en que el rigor y la transparencia guían la actuación del Ayuntamiento, para garantizar que "el expediente concluya con éxito y puedamos tener cuanto antes un servicio que mejoramos mucho al respecto de la propuesta que estaba antes iniciados".

Agradecimiento al personal técnico

El concejal de Movilidad explicó que la ampliación del plazo para la presentación de ofertas "responde a la voluntad de que a esta licitación tan compleja puedan presentarse el mayor número de empresas posibles, y con las mejores ofertas". Yan Duro ha reconocido la satisfacción del Gobierno por las resoluciones del TACGAL, "que cremos que confirman que estos son unos pliegos bien armados, en los que tuvemos en cuenta lo acontecido en otros procedimientos similares, diferentes resoluciones del Tribunal de Contratación y de la ONE e incluso sentencias judiciales". En ese sentido, el edil agradeció el trabajo del personal técnico municipal, tanto de la ayuntamiento de Movilidad y de Tussa como de los Departamentos de Asesoría Jurídica, Intervención o Contratación.

Yan Duro informó de que de los cinco recursos presentados, tres fueron inadmitidos y los otros dos desestimados. Tal y como explicó, el TACGAL no tuvo en cuenta ninguna de las cuestiones apuntadas por las recurrentes, ni total ni parcialmente, y en ese sentido recorrió que en la anterior licitación del transporte en Santiago, de los cinco recursos presentados ante el Tribunal de Contratación, tres habían sido estimados parcialmente.

En cuanto a los contenidos de los recursos, el concejal de Movilidad apuntó que se referían a cuestiones muy diversas, como los criterios de valoración de ofertas o los estudios económicos. También se cuestionaban exigencias incorporadas a los pliegos como la obligatoriedad de que las empresas licitadoras acrediten haber prestado servicios similares en ámbitos territoriales de más de 75.000 habitantes en los tres años anteriores a la licitación; que faciliten 67 autobuses provisionales para prestar el servicio hasta la disponibilidad de la flota definitiva, o el requisito de ofertar vehículos de gas natural.

Gestión del ciclo integral del agua

Por otra parte, la alcaldesa se ha referido a "un servicio que tiene motísima trascendencia para Santiago de Compostela junto con el del transporte: el del agua".

Tras la votación del Pleno, que rechazó la propuesta de la Comisión Especial encargada de analizar la forma más eficiente y sostenible para la gestión del ciclo integral del agua, la alcaldesa dijo que se va a hacer una reflexión "un tiempo para pensar el siguiente paso". "Nosotros no desistimos, en esta y en otras cuestiones, de tomar iniciativas siempre con el mismo objetivo de que este Ayuntamiento funcione, que sea un buen lugar para vivir y que se vayan desbloqueando asuntos que llevan tiempo bloqueados", afirmó.