Reabre el parque de Bonaval después de tres semanas cerrado por el derrumbe de parte de un muro

El personal municipal de arquitectura lo atribuyó a la acumulación de agua en el terreno superior, que incrementó el peso y la presión sobre la estructura, provocando el empuje del muro de piedra y mampostería y la posterior caída de varios nichos.

Ramón Castro

Santiago de Compostela |

El Gobierno local de Santiago ha anunciado la reapertura del parque de Bonaval tras permanecer tres semanas cerrado a causa del derrumbe de una parte del muro que albergaba los nichos del antiguo cementerio.

Fuentes municipales han confirmado que ya está permitido el acceso a la zona después de que se haya instalado un vallado de seguridad en el área afectada por la caída del muro.

El suceso ocurrió el pasado jueves, 12 de febrero, cuando se vino abajo una parte del muro del antiguo cementerio de Bonaval. El personal municipal de arquitectura lo atribuyó a la acumulación de agua en el terreno superior, que incrementó el peso y la presión sobre la estructura, provocando el empuje del muro de piedra y mampostería y la posterior caída de varios nichos.

Esta situación obligó a perimetrar el área y a cerrar el acceso a la zona de la ábside de la iglesia, al espacio del cementerio y a la parte del parque adyacente para evitar riesgos ante “posibles nuevos desprendimientos”.

