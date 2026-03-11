Rosa Crujeiras se convertirá en la primera rectora de la historia de la USC, en Onda Cero: " "siento un inmenso orgullo y una enorme responsabilidad, es un momento histórico y una conquista social para las mujeres"

La catedrática de Estadística e Investigación Operativa Rosa Crujeiras se convertirá en la primera rectora de la historia de la USC luego de ser elegida con un total de 1.397 votos ponderados, frente a los 721 alcanzados por la catedrática de Óptica Maite Flores y 148 votos ponderados en blanco. El día 12 de marzo se producirá la proclamación provisional de la rectora electa y del 13 al 20 se establece el plazo para presentar recursos ante la Comisión Electoral Central. La proclamación definitiva tendrá lugar el día 23 de marzo.

La rectora electa de la Universidad de Santiago señala en ONDA CERO que "estamos moi satisfeitos porque en todos os sectores obtivemos moi bos resultados". Crujeiras señala que "o noso proxecto chegou a toda a universidade e da tranquilidade para afrontar os retos de futuro con toda a comunidade universitaria"

La vencedora de los comicios obtuvo 666 votos ponderados por parte del Sector I (Personal docente e investigador con vinculación permanente), 150 del Sector II (resto del PDI), 424 del Sector III (estudiantado) y 157 del Sector IV (Personal Técnico de Gestión de Administración y Servicios). Por su parte, la otra candidata alcanzó 414 votos ponderados del Sector I, 83 del Sector II, 169 del Sector III y 55 del Sector IV.

En lo relativo a la participación, ha habido un total de 9.664 votos emitidos, de los cuales el 87,37% pertenece al Sector I, el 59,37% al Sector II, el 26,99% al Sector III y el 77,75% al Sector IV.

Rosa Crujeiras

Rosa M. Crujeiras es catedrática del área de Estadística e Investigación Operativa en el Departamento de Estadística, Análisis Matemático y Optimización. Licenciada en Matemáticas (2001), Diploma de Estudios Avanzados (2003) y doctora en Estadística e Investigación Operativa (2007) por la USC, fue investigadora postdoctoral en la Universitè catholique de Louvain (Bélgica).

Con una intensa actividad científica en el ámbito de la estadística no paramétrica, con publicaciones en revistas de prestigio (Journal of the American Satistical Association o Annals of Applied Statistics), tiene también colaborado con personal investigador de distintos ámbitos como la ecología, la geografía, la ingeniería química, la lingüística, la economía y las ciencias de la computación. Su trayectoria fue reconocida con el Premio al Nuevo Talento Científico Femenino 2023 por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y en 2024, junto con las profesoras M. Alonso e I. Gijbels, recibió el Premio a la Mejor Contribución Metodológica en Estadística de la Sociedad de Estadística e Investigación Operativa (SEIO) y de la Fundación BBVA (FBBVA).

Impartió docencia en las Facultades de Matemáticas, Biología, Enfermería, Filología y en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en grado, maestrado y doctorado (en estos dos últimos niveles también en universidades extranjeras), ha coordinado el doctorado Interuniversitario en Estadística e Investigación Operativa y es miembro de la Comisión Académica del programa de doctorado en Estadística de la Sapienza (Italia). Dirigió además siete tesis de doctorado.

Desde su incorporación a la Universidad de Santiago de Compostela, asumió distintos cargos en la gestión universitaria. Desde octubre de 2010 hasta junio de 2013 fue secretaria académica del Instituto de Matemáticas, pasando posteriormente a ser vicedecana de la Facultad de Matemáticas hasta enero de 2015. En esa fecha se incorporó como adjunta a la Vicerrectoría de Comunicación y Coordinación, con competencias en calidad, hasta junio de 2017, momento en el que pasó a ser vicerrectora hasta junio de 2018. En septiembre de 2021 asumió la Dirección Científica del Centro de Investigación y Tecnología Matemática de Galicia (CITMAga), cargo que ocupó hasta diciembre de 2025.

Desde 2015 colabora como evaluadora para la Agencia Estatal de Investigación así como con otras agencias internacionales y autonómicas, y desde enero de 2023 es miembro del Comité Asesor del IAMAT2 en la Universidad Pública de Navarra.