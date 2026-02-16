Llega el desfile del martes de Entroido con premios para los mejores disfraces, carrozas y comparsas

Este martes 17 de febrero, a partir de las 17.30 horas Compostela acogerá el aguardado desfile de Entroido, que partirá de la avenida de Ferrol y continuará por Frei Rosendo Salvado, plaza Roxa, calle de la República del Salvador, calle del Hórreo y calle de la Sierra para acabar en la avenida de Joán Carlos I. La entrega de premios comenzará a las 21.00 horas en la sala Capitol, este año con cuantías más altas.

Una vez finalizado el recorrido, las personas participantes se concentrarán en la Sala Capitol, donde a partir de las 20.00 horas tendrá lugar la actuación de la charanga Ardores, y, posteriormente, a las 21.00 horas, la entrega de los premios, de las manos de la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la concejala de Fiestas, Pilar Lueiro; y otros miembros de la Corporación municipal.

Entre las novedades de este año, destaca la suba de la cuantía de los premios, que pasan de 14.000 a 16.000 euros en total. El mayor incremento se da en las comparsas, que por primera vez equiparan los primeros premios de las de Santiago a las que vienen llegadas de otros lugares. El premio a la mejor comparsa es de 1.600 euros; 1.300 para el segundo premio y 1.000 el tercero. Se crea también un cuarto premio dotado con 700 euros.

En lo relativo a las carrozas, habrá tres premios, dotados con 2.000, 1.500 y 1.000 euros respectivamente.

Los mejores disfraces se premiarán en tres categorías: grupo, individual y pareja. Los tres mejores de grupo recibirán 700, 400 y 200 euros, mientras que los premios en la categoría individual serán de 300, 200 y 100 euros. El mejor disfrace de pareja recibirá 300 euros.

También es nueva este año la creación de una categoría para reconocer los disfraces de los centros de enseñanza, con dos premios: un primero de 500 euros y un segundo de 300.

Los criterios de valoración del concurso serán apreciados por un jurado y tendrán en cuenta diseño, composición, colorido, investigación, originalidad e imaginación, puesta en escena, coreografía y armonía.

En el desfile-concurso de este martes se inscribieron 7 candidaturas para la categoría de carrozas, 15 en la de comparsas, 5 para disfraces de grupo, 3 disfraces de pareja y 3 individuales.

El miércoles 18 será el momento de despedir el Entroido con la tradicional quema del Meco a las 21.00 horas en la plaza Roxa. Allí será llevado por la comitiva fúnebre que saldrá a las 20.00 horas del Toural, formada por la Agrupación Folclórica Cantigas y Agarimos, Los Conformistas de Conjo, La Ruliña de Laraño, Los Armatroulas de Laraño y la Charanga BB+. También el miércoles, habrá bailes de Entroido de Muros, Noia y Costa de la Muerte, a cargo de la Agrupación Folclórica Cantigas y Agarimos. Será a las 18.00 horas en Cervantes y a las 18.45 horas en Platerías.

La programación se completa con el Entroido tradicional de los Generales de la Ulla que el sábado 21 protagonizará el desfile de las Generalizas de la Semilla y con el Entroido de Conjo que ofrecerá una amplio programa de actividad a lo largo de toda esa jornada.

Modificaciones en el tráfico

Con motivo de la celebración del desfile del Entroido habrá modificaciones en el tráfico. El martes 17 de febrero queda prohibido el estacionamiento de vehículos en las calles por las que se desarrollará dicho desfile entre las 14.00 horas y el final.

Asimismo, se producirán cortes intermitentes de tráfico en las mismas calles, por lo que se recomienda, en la medida de lo posible, evitar circular por la zona del Ensanche en la tarde de este martes de Entroido y seguir las indicaciones de la Policía Local y de los paneles informativos de tráfico.

La concentración de las carrozas comenzará a partir de las 15.00 horas en la avenida de Ferrol. El desfile comenzará a las 17.30 horas y continuará por las siguientes calles: avenida de Ferrol, calle Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, Plaza Roxa, República del Salvador, Hórreo y Sierra, para finalizar en la avenida de Joán Carlos I.

Se recomienda a los conductores y conductoras que eviten la avenida de Ferrol y la calle Romero Donallo, pues estarán cortadas al tráfico hasta la salida de las carrozas y comparsas. Los vehículos que se desplacen en dirección norte-sur pueden evitar el centro de la ciudad circulando por la avenida de Lugo (SC-20) e interior del túnel del Hórreo.

Transporte urbano

Con motivo de los cortes intermitentes en las diferentes calles por las que pasará al desfile, las líneas de transporte urbano tendrán restricciones temporales en la circulación. Los autobuses aguardarán el paso del desfile, siguiendo en todo caso las indicaciones de la Policía Local.

*La avenida de Ferrol estará cortada al tráfico desde las 15:00 hasta las 17:30, al realizarse allí la concentración de las carrozas. En ese horario, la línea 5 no realizará las paradas de la avda. de Ferrol, desviándose desde la rotonda de Conjo hasta la rotonda de Galuresa, Romero Donallo, y retomando el trayecto en la primera parada de la calle República Argentina. A partir de las 18:00, los buses voltarán a circular por la avda. de Ferrol, si bien pueden tener que aguardar el paso del desfile en la zona del Ensanche.

*Las líneas de transporte urbano que circulan por el recorrido sufrirán durante el paso de las carrozas pequeñas alteraciones y retrasos aproximadamente desde las 17:00 hasta la finalización del desfile. Pueden consultar el estado del servicio en el teléfono de información del transporte urbano, 981581815.

En los momentos de corte, las líneas desviadas circularán por la calle del Hórreo (zona estación Intermodal). Las líneas circulando en sentido Norte – Sur serán desviadas por Castrón Docro al Hórreo y Romero Donallo.

*Igualmente, la parada de referencia en el centro de la ciudad para el servicio de la línea 6A con destino Aeropuerto será la 691 (calle del Hórreo, estación Intermodal), teniendo que desviarse por la avda. de Lugo mientras dure el paso del desfile, sin realizar las paradas por el centro de la ciudad.