Unos rescoldos reactivan el incendio en la Comisaría de la Policía Nacional en Santiago que ya tiene controlado los Bomberos compostelanos

Unos rescoldos han provocado la reactivación del incendio en la Comisaría de Santiago este lunes. El humo comenzó a salir poco después de las diez de la mañana, momento en el que los bomberos se desplazaron hasta el lugar para hacerse cargo de la situación.

El fuego, que se originó el pasado jueves en la galería de tiro del edificio, volvió a activarse en la misma zona debido a la presencia de rescoldos en el sótano, lo que ocasionó la salida de humo por uno de los laterales. Hasta la comisaría acudieron efectivos de los Bomberos de Santiago, así como agentes de la Policía Local y miembros de Protección Civil.

La comisaria, Nuria Palacios, explicó ante los medios que lo sucedido “forma parte del proceso habitual de extinción de un incendio”. Desde el servicio de bomberos añadieron que los trabajos estaban prácticamente finalizados y que en breve regresarían al parque.

Esta situación está repercutiendo en la prestación del servicio. La Policía ha recomendado a las personas que tenían cita para renovar el DNI que acudan a otras comisarías, como las de Carballo, Ferrol, Ribeira, Lalín o A Coruña, para realizar sus trámites. También se han producido derivaciones en el caso de ciudadanos que acudían a presentar denuncias.

Aunque se están tramitando documentos de carácter urgente, el negociado de Extranjería “por el momento no ha podido retomar su actividad ni siquiera de forma mínima”, por lo que los casos se están derivando a A Coruña.

“Contamos con un número reducido de equipos informáticos, por lo que tanto el DNI como el pasaporte se están expidiendo únicamente en casos de urgencia. Si la situación se prolonga, intentaremos ampliar los equipos disponibles para poder atender a la ciudadanía”, detalló la comisaria.

En cuanto al restablecimiento de la normalidad, Palacios indicó que será necesario realizar diversas mediciones antes de retomar la actividad con total seguridad y garantizar que no exista ningún riesgo laboral.