Vecinos analizan la seguridad de Santiago con el subdelegado del Gobierno, que pide colaboración ciudadana

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, se ha reunido en la mañana de este jueves con representantes de varias asociaciones vecinales de Santiago para analizar la situación de seguridad en la ciudad, dentro de la que ha llamado a la colaboración ciudadana.

Al mismo tiempo, ha remarcado el "trabajo constante" de la Policía Nacional y ha destacado el "éxito" de las últimas operaciones de lucha contra el narcotráfico, que han permitido retirar más de 12,5 toneladas de droga en los últimos meses en toda Galicia.

Como ejemplos, apuntó a la operación 'Lezna' de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, que permitió eliminar una organización criminal de la provincia de A Coruña e intervenir 135 kilos de hachís y 31 de cocaína; la operación 'Oxford' de la Policía Nacional, con la incautación de 10.000 dosis de cocaína, y la desarticulación de un punto de venta en Fontiñas.

Durante el encuentro, según recoge una nota de prensa, Abalde ha destacado el papel "fundamental" de la colaboración ciudadana y ha recordado, que ante cualquier indicio de actividad delictiva, es "esencial" informar a las fuerzas de seguridad.

En este sentido, ha remarcado que la Policía Nacional cuenta con canales directas de comunicación --presenciales, telefónicas y digitales-- y con la aplicación 'AlertCops', que permite un contacto rápido y sencillo con la Policía Nacional y la Guardia Civil.