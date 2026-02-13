El Ayuntamiento de Santiago estudiará con detalle las posibilidades para reparar el muro de Bonaval tras la caída de una parte a través del acumulación de agua

El pasado jueves se constató la derrumbe de un pañuelo de una parte muro del cementerio de Bonaval (15 metros de longitud por 6 metros de altura). Según señaló la alcaldesa, "los servicios municipales de Obras y Arqueología se han desplazado inmediatamente" y, de forma paralela, por motivos de seguridad, "se ha tomado la decisión de perimetrar la entorno y cerrar el acceso a la zona del ábside de la iglesia de Bonaval, al espacio del cementerio y a la zona de parque adyacente para evitar posibles riesgos por nuevos desprendimientos".

Goretti Sanmartín avanzó el resultado de la primera evaluación realizada por el personal municipal de arquitectura y arqueología desplazado al lugar que indica que, "la falta de un análisis más en profundidad, el colapso se debió a la acumulación de agua en el terreno superior, que aumentó el peso y la presión, con el consiguiente empuje sobre un muro de piedra de mampostería". Asimismo, el personal técnico de Obras también hizo constar que un muro de las dimensiones del de Bonaval y con ese tipo de piedra no es el idóneo para soportar la presión del terreno. Según el análisis inicial, el derrumbe primigenio aumentó la inestabilidad y provocó que posteriormente cayera la parte frontal de los nichos que ya no tenían apoyo estructural.

La regedora ha avanzado los pasos a dar por el Ayuntamiento una vez hecha la evaluación de la situación: "la arqueóloga municipal hará un informe detallado del muro, pero no es una tarea inmediata debido a que forma parte de un espacio con siglos de historia, siglos, por lo tanto, de uso, de reparaciones, y también de transformaciones". También se procederá a la retirada de elementos inestables y a la colocación de apeos provisionales, actuación que también presenta complicaciones por ser una zona de difícil acceso para la maquinaria.

Asimismo, "se harán los estudios necesarios del terreno y de los muros, geotécnicos y de estabilidad, antes de formular las posibles propuestas de rehabilitación que sean necesarias", señaló Sanmartín, que avanzó la posibilidad de que "sea necesaria una actuación en la totalidad del muro y de los nichos". Dado que se trato de un BIC con un alto valor patrimonial, recordó la alcaldesa, "las actuaciones y su financiación deberán ser consensuadas con las distintas administraciones".