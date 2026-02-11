La jornada de huelga de autobuses en Santiago arranca sin cumplimiento total de los servicios mínimos

La nueva jornada de huelga del sector del transporte de viajeros por carretera ha arrancado en la capital gallega sin que se cumplan totalmente los servicios mínimos.

Según han trasladado fuentes municipales, a primera hora de esta mañana funcionan acorde a lo previsto las líneas C11 (Circular de Fontiñas), L1 (Tanatorio-Hospital), L6 (San Marcos-Os Tilos), L6A (Aeroporto), L8 (Tanatorio de Boisaca-Vidán), P3: Valle Inclán-Santa Lucía-A Susana.

En las otras líneas, han apuntado, se han producido algunas salidas pero no se han cumplido en su totalidad los servicios mínimos previstos para este miércoles.