Huelga de autobuses

La jornada de huelga de autobuses en Santiago arranca sin cumplimiento total de los servicios mínimos

El concello de Santiago señala que "practicamente funciona el 100% de servicios mínimos, mientras desde CIG señalan que dos buses sufrieron la rotura de lunas y un autocar no pudo llegare al Instituto de Milladoiro tras ser interceptado por tres individuos que le pincharon las ruedas

Europa Press

Santiago de Compostela |

La nueva jornada de huelga del sector del transporte de viajeros por carretera ha arrancado en la capital gallega sin que se cumplan totalmente los servicios mínimos.

Según han trasladado fuentes municipales, a primera hora de esta mañana funcionan acorde a lo previsto las líneas C11 (Circular de Fontiñas), L1 (Tanatorio-Hospital), L6 (San Marcos-Os Tilos), L6A (Aeroporto), L8 (Tanatorio de Boisaca-Vidán), P3: Valle Inclán-Santa Lucía-A Susana.

En las otras líneas, han apuntado, se han producido algunas salidas pero no se han cumplido en su totalidad los servicios mínimos previstos para este miércoles.

