Un incendio en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago quema neumáticos y causa una nube de "humo tóxico"

Un incendio originado en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, localizado en una zona de la planta inferior donde había neumáticos almacenados, ha obligado a desalojar el edificio de la avenida de Rodrigo de Padrón y ha causado una intensa nubareda de humo que se ha extendido hacia otros lugares de la ciudad.

El suceso ha obligado a activar un operativo de 13 bomberos que deben turnarse al no poder permanecer un tiempo elevado en el lugar del incendio. Así lo han explicado desde el lugar de los hechos la comisaria, Nuria Palacios, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha calificado de "tóxico" el humo.

"El origen no lo podemos determinar todavía. Lo que sabemos es que ha sido en una zona por debajo de la planta principal, en un sótano, donde hay acumulación de neumáticos. Por eso el humo es tan denso y está provocando esta nube que es llamativa y super molesta", ha relatado Palacios.

La voz de alarma se dio alrededor de las 10.00 horas y, a continuación, se procedió a la evacuación de forma controlada, cuando se comprobó que no había personal afectado. Más tarde, pasadas las 11.30 horas, se procedió al corte de la plaza en la que está emplazado el inmueble, ubicado en el casco histórico.

En relación a daños materiales, la comisaria solo tiene constancia por el momento de la planta baja. "No los podemos valorar todavía", ha indicado. Además, ha pedido "paciencia" a las personas que tenían cita en la Oficina de Expedición del DNI y la Oficina de Extranjería, ya que desconoce cuándo se podrá retomar la "normalidad" en la comisaría.

A este respecto, la regidora ha indicado que el fuego en sí está localizado en una zona y que tareas como la ventilación serán las que dilaten el fin del operativo.