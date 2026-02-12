El incendio en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago obliga a desalojar el IES Rosalía y la Rectoría

Un incendio originado en la comisaría de la Policía Nacional de Santiago, localizado en una zona de la planta inferior donde había neumáticos almacenados, ha obligado a desalojar el edificio de la avenida de Rodrigo de Padrón y, más tarde, a evacuar también el IES Rosalía de Castro y la Rectoría de la Universidade de Santiago de Compostela (USC).

El suceso, que ha causado una intensa nubareda de humo que se extendió hacia otros lugares de la ciudad, ha activado un operativo de 21 bomberos (incluidos algunos que estaban de libranza), tras sumarse ocho a los 13 iniciales que se desplazaron al lugar hacia las 10.00 horas.

Los bomberos deben turnarse al no poder permanecer un tiempo elevado en el lugar del incendio. Así lo han explicado desde el lugar de los hechos la comisaria, Nuria Palacios, y la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que ha calificado de "tóxico" el humo.

"Lo que sabemos es que ha sido en una zona por debajo de la planta principal, en un sótano, donde hay acumulación de neumáticos. Por eso el humo es tan denso y está provocando esta nube que es llamativa y super molesta", ha relatado Palacios.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, en declaraciones a los medios, ha detallado que el fuego está "absolutamente controlado" y ha apuntado a un cortocircuito en una de las zonas de tiro de la Comisaría como la causa del incendio.

EVACUACIÓN COMISARÍA Y ORIGEN

La voz de alarma se dio alrededor de las 10.00 horas y, a continuación, se procedió a la evacuación de la comisaría de forma "controlada", cuando se comprobó que no había personal afectado. Posteriormente, pasadas las 11.30 horas, se procedió al corte de la plaza en la que está emplazado el inmueble, ubicado en el casco histórico.

En relación a daños materiales, la comisaria solo tiene constancia por el momento de la planta baja. "No los podemos valorar todavía", ha indicado. Además, ha pedido "paciencia" a las personas que tenían cita en la Oficina de Expedición del DNI y la Oficina de Extranjería, ya que desconoce cuándo se podrá retomar la "normalidad" en la comisaría.