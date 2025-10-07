La Fundación Andrea colabora con la Xunta en la humanización de la sala de espera para personas menores en el edificio judicial de Santiago

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, acompañado por el director general de Justicia, José Tronchoni, la presidenta de la Fundación Andrea, Charo Barca, y la decana de los juzgados de Santiago de Compostela, Sandra María Iglesias Barral, visitó hoy en el edificio judicial de Santiago de Compostela la sala de espera para personas menores en la que colaboró la Fundación Andrea, a la que la Xunta agradece la dotación. El objetivo de iniciativas como estas es crear espacios seguros y amables, con rotulación y circuitos personalizados y acercar información y recursos específicos en forma de cuentos adaptados a la edad y a las características de las víctimas.

En la visita de hoy, a la que también acudieron representantes de la Fundación Anxiños y la Asociación Mirabal, se conocieron además las nuevas instalaciones de la oficina de asistencia a las víctimas que se estrenan estos días y a las que la Xunta destinó casi 5.000 euros. Cuenta con salas de espera separadas para víctimas y agresores, así como de un circuito cerrado de acceso para los agresores que evita que se crucen con la víctima. Tanto esta oficina como la sala de espera para personas menores en los juzgados de Santiago se enmarcan en la apuesta de la Xunta por la humanización y el impulso de una justicia empática y próxima a la ciudadanía.

Hace falta destacar que las salas de espera de las víctimas y los despachos de los equipos de las personas profesionales que las asisten tienen que ser acondicionadas y ampliadas con el objetivo de adaptarse a las nuevas competencias asumidas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que desde lo pasado 3 de octubre se encargan de los delitos de violencia sexual, según la Ley estatal de eficiencia del servicio público de justicia. Además, en el marco de esta norma, la Xunta está avanzando en la implantación de la fase III en los juzgados de las siete ciudades gallegas, una vez finalizada la fase I el pasado 1 de julio en los restantes 38 partidos judiciales de los 45 existentes en Galicia. De este modo, el Gobierno gallego trabaja en la organización del personal y en la adaptación de las sedes y de los sistemas tecnológicos al nuevo modelo organizativo de la oficina judicial en los tribunales de instancia, lo que implica además la creación de secciones como las de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia con sus correspondientes plazas de magistrados.

Por otra parte, además de ofrecer a las víctimas entornos judiciales amables y adaptadas a sus necesidades, la Xunta también promueve la utilización de las nuevas tecnologías. De este modo, se habilitó la oficina virtual de asistencia a la víctima, disponible en la https://www.xustiza.gal/atencion-vitima-cidadania/citaprevia mediante a cuál se puede solicitar y recibir la asistencia psicológica y social urgente y común de manera telemática y desde cualquier lugar en el que se encuentre la víctima.