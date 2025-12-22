Raxoi aprueba el expediente de licitación del contrato de transporte: Nueva flota, renovación de la app y mayor tarifa

El Gobierno local de Santiago, compuesto por BNG y Compostela Aberta, ha aprobado este lunes por 128,5 millones de euros el expediente de licitación del contrato de transporte, que incluirá una nueva flota, la renovación de la aplicación y un aumento de las tarifas, especialmente la del bus lanzadera al aeropuerto.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Goretti Sanmartín, en una comparecencia posterior a la Xunta de Goberno local a la que ha llegado acompañada del concejal de Movilidad y Convivencia Xan Duro.

"Esta es una rueda de prensa muy importante para Santiago y sus vecinos. Nos habría gustado que llegase antes, pero había muchas cuestiones técnicas que solucionar y abordar con las máximas garantías", ha señalado Sanmartín.

Según ha explicado, el transporte sale a licitación como un contrato mixto de servicios y obras, no como una concesión, como ocurría anteriormente. De esta manera, el contratista tiene garantizada una retribución mínima para cubrir los gastos a través de la subvención municipal, que supondrá el 50% de los ingresos.

Así, la empresa adjudicataria tendrá que encargarse de redactar el proyecto y ejecutar la obra necesaria para la instalación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de una infraestructura de recarga para los autobuses eléctricos y de una instalación para suministrar gas natural comprimido para los buses que usen ese combustible.

Sanmartín ha indicado que el nuevo modelo mantiene el diseño del mapa de líneas ya presentado públicamente, con el objetivo de "reducir solapamientos" y "ampliar la cobertura territorial". Entre las novedades, ha recordado la creación de la línea 'Transantiago'; la puesta en marcha de tres líneas alimentadoras del rural y la incorporación de un servicio nocturno de autobús.

NUEVA FLOTA CON 67 AUTOBUSES

En este contexto, Xan Duro ha explicado que el contrato tendrá una duración de 13 años y contempla que la empresa adjudicataria deberá suministra una flota de 67 autobuses, frente a los 43 vehículos que hay en la actualidad.

De ellos, 18 serán eléctricos y el resto con motor de gas natural comprimido. Serán de entre 12 y 15 metros de largo, con la excepción de tres autobuses eléctricos de entre ocho y 10 metros para la línea C3; cinco a gas de entre 10 y 11 metros para la siete; y las alimentadoras del rural.

En este sentido, la empresa adjudicataria tendrá un plazo de 12 meses para suministrar los vehículos exigidos, por lo que en el primer año la empresa operará con autobuses provisionales, que "no serán los que funcionan en la actualidad".

El nuevo contrato también contempla la mejora del Sistema de Apoio Á Explotación, que deberá almacenar y gestionar de forma "ordenada, geolocalizada y en tiempo real" todas las informaciones relativas al servicio. Entre ellas figurarán líneas, itinerarios, frecuencias, horarios, averías y atascos.

Un conjunto de datos que, ha indicado Duro, serán suministrados a través de una nueva web y una aplicación, cuya información deberá ser actualizada cada cinco segundos. "Yo creo que este cambio también va a significar un antes y un después en el sistema de transporte de Compostela por la fiabilidad que va a ofrecer", subrayó.

TARIFAS

En cuanto las tarifas, el precio estimado del billete ordinario será de 1,40 euros y el del billete escolar de 0,56 céntimos. Con el bono ordinario, el precio del viaje será de 0,65 céntimos, "solo tres céntimos más que en la actualidad". Además, el bono mensual, que permite viajes ilimitados durante 30 días, quedará en 35 euros, y el bono pensionista permitirá 100 viajes gratuitos al años y a partir de ahí el precio será de 0,50 céntimos.

Por último, han avanzado que la tarifa específica para la línea de bus lanzadera al Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro, será de seis euros para el billete de ida y de 10 euros para ida y vuelta.

Asimismo, la empresa contratista deberá garantizar diferentes medios de pago, además del pago en metálico. Estos podrán ser cartones inteligentes; cartones de transporte metropolitano compatibles con los sistemas homologados por la Xunta; y dispositivos electrónicos que permitan el pago con el móvil o con tarjeta.

"Si realmente queremos que la gente use más el autobús, que se mueva mucho más en transporte colectivo y que vaya reduciendo el uso del transporte particular, tenemos que tener unas tarifas que sean accesibles para el conjunto de la población", ha indicado Sanmartín.

PREVISIÓN

A continuación, el procedimiento de licitación tendrá que ser remitido al Diario Oficial da Unión Europea antes de su publicación en la Plataforma de Contratación del Sector Público. Los licitadores dispondrán de un plazo de 40 días para presentar sus propuestas, que se contarán desde el envío del anuncio al DOUE.

Preguntada por un posible plazo en el que entrarán en funcionamiento los nuevos buses, la mandataria local ha explicado que "es muy difícil dar plazos", porque "puede haber muchas variantes en el proceso, como recursos, justificaciones o informes".

"Todo eso puede requerir tiempo, intentaremos ser lo más ágiles posibles. A lo largo de 2026 tiene que quedar adjudicado", ha concluido.