La USC da el visto bueno al acuerdo para descentralizar Medicina sin "alterar" el convenio

La Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha dado el visto bueno al acuerdo para descentralizar el grado de Medicina, aprobado en noviembre por el Consello de Docencia Clínica --con representación de las universidades y la Xunta--. También ha dado luz verde a una "hoja de ruta" con demandas trasladadas por la facultad, que dio su 'sí' el jueves y cuyas peticiones se llevarán a la comisión de seguimiento.

El rector de la USC, Antonio López, ha dado a conocer la noticia en declaraciones a los medios tras una reunión extraordinaria del Consello de Goberno, que incluía como único punto del día esta cuestión: "Lo que aprobamos es el convenio sin alterar los términos en los que venía".

López ha asegurado que las demandas de la facultad son conocidas por la Xunta y las universidades de A Coruña (UDC) y Vigo (UVigo) y, en su mayoría, encajan con el convenio. "Aunque no están formalizadas como un acuerdo", ha añadido. Ahora, queda que la universidad olívica dé su aprobación al acuerdo, para lo que ha convocado una reunión de su Consello el martes, y que la Xunta realice un último trámite para formalizarlo.

El visto bueno de la USC llega después de que, en la tarde del jueves, la asamblea de la Facultad de Medicina acordase por una amplia mayoría --64 votos a favor frente a 21 en contra y 4 en blanco-- apoyar el convenio. Su 'no' en primera instancia fue el que, durante tres semanas, había dejado en suspenso la posibilidad de que la descentralización siguiese adelante.

"Desde la primera reunión posterior a ese 'no', le pusimos de manifiesto [a representantes de la facultad] que buena parte de las cuestiones que planteaba tenían cabida dentro del acuerdo, que no era contrario a lo que nos decían, salvo en dos cuestiones", ha explicado el rector sobre el cambio de postura de la facultad.

Una de las demandas que se queda fuera es la modificación de la distribución 50/50 de cada una de las nuevas unidades docentes, que contarán con mitad del profesorado de la USC y de la local.

Sin embargo, el rector ha insistido en que, en cualquier caso, la organización de la docencia dependerá de la USC: "Con independencia de cuál sea el profesorado, depende de los departamentos de la universidad que es responsable".

Tampoco habrá variaciones sobre el calendario, que prevé completar la descentralización en el curso 2028/29 y cuyo plazo máximo "se tiene que respetar". Podría haber variaciones si hubiese un nuevo acuerdo entre las cinco instituciones --las tres universidades y las Consellerías de Educación y Sanidade--.

HOJA DE RUTA

La hoja de ruta aprobada incluye, entre otros, la incorporación de representación del alumnado a la comisión de seguimiento, con un máximo de tres personas "con voz y voto". También se pedirá que, en el alumnado que esté actualmente matriculado, la adscrición a las unidades decentes de las otras dos ciudades se haga según sus preferencias, "aunque no se cumplan los porcentajes".

Asimismo, se instará a garantizar que el alumnado que se incorpore a las unidades descentralizadas tenga la oportunidad de poder superar materias que tenga pendientes de cursos anteriores y que puedan completar sus estudios atendiendo a las materias que tienen carácter optativo.

Además, está previsto que cuatrimestralmente se evalúe el proceso de descentralización. "Esto permite tomar decisiones de cómo va a continuar el proceso y aparecen dificultades", ha añadido López.

La Xunta ha celebrado que la Universidad de Santiago de Compostela (USC) haya dado su visto bueno al acuerdo para descentralizar los estudios de Medicina --tomado a finales de noviembre por la Xunta y universidades--, de forma que la hoja de ruta acordada sigue adelante y se convocará la primera comisión de seguimiento para enero, como estaba previsto.

Las Consellerías de Sanidade y Educación han emitido un comunicado conjunto con el que celebran que la universidad compostelana haya resuelto sus "discrepancias internas", que se tradujeron en un 'no' de la facultad que dejaron los planes en suspenso durante varias semanas.

Sin embargo, este jueves, la facultad cambió su postura y, gracias a ello, la USC ha podido dar luz verde al convenio. "Se valida así el acuerdo alcanzado entre las universidades para la descentralización de los estudios de Medicina", apunta el Gobierno gallego.

Ahora, después de que la Universidad da Coruña (UDC) diese su 'sí' y ahora se haya sumado la de Santiago, falta un último visto bueno, el de Vigo. Su rector, Manuel Reigosa, ha anunciado este viernes que el Consello se reunirá de forma extraordinaria el martes para llevar a cabo su respectiva votación, que estaba agendada para el 1 de diciembre y se aplazó por la negativa de Medicina.

En su comunicado, la Xunta defiende la descentralización como la "fórmula idónea" para dar la "mejor formación" a los futuros médicos y "aprovechar las potenciales" del sistema en Santiago, Vigo y A Coruña.

"Por primera vez, podrá estudiarse en las tres ciudades todo el segundo ciclo de la titulación, tanto la teoría como la práctica, de los cursos de 4º, 5º y 6º", concluye el Gobierno gallego.

Con este acuerdo, UDC y UVigo se comprometen a no presentar las solicitudes de facultades propias, pese a que seguirán trabajando en ellas, hasta completar la descentralización, lo cual está marcado para el curso 2028/29. Solo podrían hacerlo en el caso de que cualquiera de las partes rompiera alguna de las cláusulas establecidas.