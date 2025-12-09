Vecinos del Ensanche y padres de alumnos del colegio Cluny se muestran preocupados por la posible apertura de un local de apuestas en la rúa Fernando III O Santo

El anuncio de la próxima apertura de un local, supuestamente de apuestas, en la rúa Fernando III el Santo n°11 preocupa a los padres y madres de alumnos del colegio Cluny y a vecinos del Ensanche compostelano. Espezanza, madre de un alumno del Cluny explica en ONDA CERO que "un local de apuestas no puede estar a menos de 300 metros de un colegio" y el que se anuncia como preóxima apertura "está en un lugar de paso de familias y adolescentes". Los padres de alumnos creen que podría abrir con licencia de cafetería y que desde el Concello señalan que no se puede hacer nada hasta que proceda a su apertura y se verifique su actividad. Esperanza lamenta que "pueda influír en locales próximos y un efecto llamada"

Desde la Asociación de Veciños raigame do Ensanche, su presidente Xosé Manuel Durán explica en ONDA CERO que "algo dse sospeitaba porque só traballanab alí as fins de semana" y cree que "este tipo de negocios utiliza licencias cadudacas" porque "actualmente ten licencia de cafetería pero se ves en Internet a que se adica a empre4sa que anuncia a apertura, ves que se trata dun local de apostas". Durán añade que "non nos explicamos por qué no concelklo de santiago non comprobaron isto" porque "sospeitamos que non vai ser unha cafetería