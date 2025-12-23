Una madre y su hija, ingresadas por intoxicación de monóxido en Santiago por un escape de gas en su casa de la rúa do Hospitaliño

Una madre y su hija han sido hospitalizadas en el Hospital Clínico Universitario de Santiago por intoxicación severa de monóxido de carbono, según recoge el parte de incidencias del 112, que precisa que sus vidas no corren peligro de acuerdo con la información facilitada por los facultativos sanitarios.

Los hechos sucedieron esta pasada madrugada, en la vivienda de las afectadas, situada en la Rúa del Hospitaliño, en Santiago de Compostela. Sobre las 04.00 horas, una persona particular llamaba al 112 Galicia.

Después los gestores de emergencias recibían la llamada de los facultativos del complejo hospitalario, que confirmaban el ingreso de dos mujeres por intoxicación de monóxido de carbono. Indicaban que, posiblemente, un escape de gas en la vivienda, podía ser la causa.

Los gestores del 112 pusieron los hechos en conocimiento de los Bomberos de Compostela, de la Policía Nacional y de la Local. Nada más llegar al lugar, los Bomberos confirmaron la presencia de niveles de este gas en la vivienda, aunque aseguraron que no había combustión en su interior. Desde el 112 también se informó al personal de la compañía suministradora de gas.