El juzgado de Ferrol descarta procesar al exconselleiro Alfonso Villares
El juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol concluye las diligencias de investigación y acuerda que no ha lugar al procesamiento.
Alfonso Villares había sido denunciado por una presunta agresión sexual a la presentadora Paloma Lago; motivo por el cual, en el pasado mes de junio, presentó su dimisión como conselleiro do Mar.
La decisión de la magistrada, instructora del caso, deberá ser ratificada o revocada por la Audiencia Provincial de A Coruña.
Ángeles San Luis
Santiago