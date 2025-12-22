Juzgados

El juzgado de Ferrol descarta procesar al exconselleiro Alfonso Villares

El juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol concluye las diligencias de investigación y acuerda que no ha lugar al procesamiento.

Alfonso Villares había sido denunciado por una presunta agresión sexual a la presentadora Paloma Lago; motivo por el cual, en el pasado mes de junio, presentó su dimisión como conselleiro do Mar.

La decisión de la magistrada, instructora del caso, deberá ser ratificada o revocada por la Audiencia Provincial de A Coruña.

Ángeles San Luis

Santiago |

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer