UNED y Ence impulsan el 'II Plan de Mentorización para Emprendedores y Emprendedoras Universitarias'

La UNED en Pontevedra presenta el “II Plan de Mentorización para Emprendedores y Emprendedoras Universitarias”, una iniciativa con el firme propósito de impulsar la creación y consolidación de proyectos empresariales con impacto social, gracias a la financiación de ENCE a través de su VI Plan Social para Pontevedra 2025.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), a través de su Centro Asociado en Pontevedra, impulsa entre el 11 de mayo y el 12 de junio el II Plan de Mentorización para Emprendedores y Emprendedoras Universitarias, un programa formativo centrado en la transformación emprendedora y la economía social, dirigido a estudiantes, graduados, investigadores y profesionales interesados en generar iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y social.

Este plan forma parte de una ambiciosa propuesta educativa que combina formación teórica, talleres prácticos, el acompañamiento de mentores especializados y espacios de networking para fomentar la innovación y la creación de empresas de impacto social con enfoque sostenible.

A lo largo de cinco semanas, los participantes explorarán temas clave como aspectos legales del emprendimiento, diseño y formulación de proyectos, gestión financiera, economía social, sostenibilidad empresarial y liderazgo, entre otros.

Plan Social de Ence y la UNED Pontevedra

La colaboración de ENCE, empresa comprometida con el desarrollo sostenible y el impulso de iniciativas sociales y económicas en Galicia, ha sido fundamental para hacer realidad esta actividad formativa.

Gracias a la financiación de ENCE a través de su VI Plan Social para Pontevedra 2025, cientos de jóvenes emprendedores podrán acceder de forma gratuita a contenidos, recursos y mentores que les permitirán dar pasos firmes en el desarrollo de sus ideas y proyectos empresariales.

Desde la UNED se subraya que este programa no solo ofrece herramientas para la creación y gestión de empresas, sino que también promueve la generación de redes de colaboración entre estudiantes, expertos y agentes sociales, favoreciendo la empleabilidad y el emprendimiento de impacto social, alineado con los objetivos de desarrollo sostenible.

La actividad se desarrollará en formato online con posibilidad de asistencia en directo o en diferido, adaptándose a las necesidades de los participantes. Además, se espera que de este plan de mentorización surja una lanzadera de proyectos de economía social de la UNED, que permita consolidar iniciativas emprendedoras surgidas del propio curso.

La UNED y ENCE reafirman con este programa su compromiso conjunto con la formación, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo socioeconómico de la comunidad universitaria y del entorno gallego.