La UNED Pontevedra aborda la regularización extraordinaria de personas migrantes en España

El Centro Asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Pontevedra vuelve a afrontar con rapidez los temas de máxima actualidad y organiza para el próximo viernes 6 de febrero, de 18:30 a 20:30 horas, una charla-coloquio sobre la “Regularización extraordinaria de personas migrantes en España (2026): claves, requisitos y derechos”, que se celebrará en la sede de Monte Porreiro, con posibilidad de asistencia online en directo o en diferido.

La sesión, de carácter divulgativo, tiene como objetivo ofrecer una explicación actualizada y comprensible sobre el proceso de regularización extraordinaria aprobado en España este año, abordando su contexto legal, los requisitos exigidos, el procedimiento de solicitud y los derechos derivados de la medida. Está especialmente dirigida a personas migrantes y sus entornos, profesionales de los ámbitos social, educativo y administrativo, estudiantes universitarios y al público en general interesados en conocer mejor este procedimiento.

La ponente será Belén Romero Sáez, profesora tutora del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra y abogada especializada en Derecho Civil, Administración y Derecho Penal, quien aportará su experiencia profesional para abordar los aspectos más relevantes del procedimiento. La actividad es gratuita y permite la asistencia online en directo o en diferido, facilitando su accesibilidad a todas aquellas personas interesadas.

Durante la actividad se abordarán temas clave como los requisitos esenciales para acogerse al proceso, la fase de presentación de solicitudes, los plazos, los canales disponibles y los derechos laborales y sociales asociados a la regularización. La metodología incluirá una parte expositiva seguida de un coloquio y espacio de preguntas, con el fin de resolver las dudas más frecuentes.

Rafael Cotelo Pazos, Coordinador de Extensión Universitaria y Actividades Culturales de la UNED en Pontevedra, subraya la importancia de esta iniciativa y asegura que “con esta charla-coloquio queremos ofrecer información clara, útil y de primera mano sobre el proceso de regularización de situación en España. El objetivo principal es aclarar dudas reales que muchas personas tienen, más allá de los escasos minutos de los telediarios, y facilitar un espacio en el que puedan hacer preguntas directamente a profesionales y expertos que conocen el tema”.

Según manifestó Cotelo Pazos, “la idea es crear un entorno de apoyo en el que se pueda aportar información veraz y comprensible, resolver cuestiones prácticas del día a día y ayudar a quienes a menudo se encuentran desprotegidos ante un proceso que genera incertidumbre. Esta sesión pretende ser una oportunidad de acompañamiento y orientación, con el fin de que los asistentes obtengan herramientas para encarar su situación con mayor seguridad y confianza.”