O 'Entruido' en Soutomaior quenta motores cun programa marcado polo baile, tradición e gastronomía

O alcalde de Soutomaior, Manu Lourenzo, e a concelleira de Promoción Económica, Comercio e Hostalería, Rosana Comesaña, presentaron o Entruido de 2026. Esta edición chega pisando forte co seu desfile de comparsas que se celebrará o sábado 7 de febreiro.
Unha cita que comezará ás 17:30h. con saída dende o cruce do Viso. O primeiro tramo do desfile será o “tramo silencioso” para que todas as persoas poidan desfrutar en igualdade de condicións desta cita tan agardada. O tramo silencioso irá, polo tanto, dende o cruce do Viso ata o cruce de Cima de Vila.
Un desfile que estará encabezado polo pregoeiro, que será un ano máis, “Juan de Arcade”, un home popular e coñecido no concello. O desfile partirá ás 17:30h. do cruce do Viso con chegada a Talo Río, alí, a partir das 20:00h. terá lugar a lectura do pregón a caro de “Juan de Arcade”, entrega de premios e logo seguirá a festa coa actuación do Trío Armonía.
O pregoeiro será o encargado de animar as zonas comerciais do concello o venres 6 de febreiro. Farao en horario de mañá en Soutomaior, de 11:00 a 13:30h., e, pola tarde, en Arcade de 16:30h. a 21:00h.
A seguinte cita do Entruido de Soutomaior será o venres 13 de febreiro onde as pequenas e pequenos do CEIP Manuel Padín Truiteiro desfilarán polas rúas de Arcade enchéndoas de luz e cor. Unha cita que dará comezo ás 10:30h. e sairá dende o cruce de subida do colexio e finalizará na Alameda de Talo Río.
O sábado 14 de febreiro as pequenas e pequenos seguirán sendo os protagonistas co ENTRUIDO INFANTIL que se celebrará na Alameda de Talo Río. Onde haberá inchables e obradoiros, e tamén estará o PEQUE DISCO MOCMOC de Mere Clown con música, circo e clown nunha auténtica disco móbil infantil e familiar, con máquina de fume, pompas de xabón, confeti, malabares con lume, luz e moito humor.
O domingo, 15 de febreiro, toda a actividade estará centrada na renovada Praza do Val Sobral, onde terá lugar a Festa do Galo, o Encontro de Entruidos e a Fiada. Unha cita onde haberá música, comida, baile e moita troula!
Mércores de cinza
E para rematar o Entruido, o concello de Soutomaior volve a recuperar, un ano máis, o enterro da sardiña, unha cita que terá lugar o 18 de febreiro, mércores de cinza, e que sairá ás 19:30h. da Praza de Cima de Vila. O percorrido será dende a Praza, pasando pola rúa Xosé Solla para finalizaren Cagazó, no campo da petanca onde despediremos a nosa sardiña. Un evento no que colaborarán a Banda de Música Artística de Arcade, a Asociación da Xesteira, a Asociación Moreira a Tope e a Asociación Cultural Miúdos.
Na parte de Promoción Económica o Entruido tamén chegará ao comercio e hostalería de Soutomaior co concurso Vaia Meco. A concelleira de Promoción económica, convida a todas a veciñanza a “visitar os establecementos comerciais e gozar da ambientación dos seus escaparates cos mecos e versos satíricos”.
Dende o Goberno Local convidan a todo o mundo a desfrutar destas datas xa que “en Soutomaior, o Entruido vívese con humor e retranca!”