El Plan Social de Ence en Pontevedra apoyará 240 nuevos proyectos en su edición de 2025

La Comisión de Seguimiento del Pacto Ambiental, conformada por la Xunta de Galicia y Ence, ha finalizado el proceso de evaluación de las solicitudes presentadas para la edición 2025 del Plan Social de Ence Pontevedra. En esta convocatoria, un total de 240 proyectos recibirán el respaldo de la iniciativa, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo social, cultural, deportivo y medioambiental en la provincia de Pontevedra y sus alrededores.

Áreas de actuación destacadas

Los proyectos beneficiados en esta edición abarcan diversas áreas de actuación. La promoción del deporte, tanto a nivel base como de élite, ha sido una de las categorías con mayor número de solicitudes, sumando un total de 72 iniciativas seleccionadas. Le siguen los proyectos dedicados a la recuperación y cuidado del entorno natural, con 56 proyectos aprobados, y las iniciativas orientadas a la educación y cultura, con 49 propuestas beneficiarias. Además, la inclusión social ha sido otro ámbito relevante, con 40 proyectos seleccionados, mientras que el emprendimiento e innovación ha sumado 23 iniciativas apoyadas.

Cerca de 1.700 proyectos beneficiados

El Plan Social de Ence en Pontevedra ha beneficiado a lo largo de estos años a cerca de 1.700 proyectos. De esta forma ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y las condiciones de buena parte de los colectivos en riesgo de exclusión de Pontevedra y su comarca. La empresa agradece la participación de todas personas y entidades en esta edición del Plan Social, y renueva el compromiso con el desarrollo responsable en Pontevedra, Marín y Poio.

Ence Pontevedra: referente en sostenibilidad y desarrollo local

El compromiso de Ence Pontevedra con la sostenibilidad sigue siendo una prioridad estratégica. La biofábrica de Pontevedra, además de impulsar proyectos de impacto social, continúa su labor como referente en la industria por su enfoque medioambiental. La planta ha sido reconocida repetidamente por sus avances en la mejora de la sostenibilidad y el cuidado del entorno, obteniendo prestigiosas certificaciones y premios como el Premio AENOR por Compromiso Ambiental y la Medalla Platino de Ecovadis.