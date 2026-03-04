Crisis no mar

Mariscadores e bateeiros da Ría de Arousa solicitan o gobierno central o recoñecemento como sector primario

O patrón maior de Carril trasladou o delegado do goberno, Pedro Blanco, un documento no que solicita incluir os profesionais do cultivo de ameixa e mexillón como acuicultores

Redacción

Pontevedra |

Pedro Blanco, delegado del gobierno en Galicia, recibe al patrón de Carril | Onda Cero Pontevedra

O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, comprometeuse hoxe a trasladar ao Executivo central as reivindicacións dos mariscadores do Carril en canto ao seu recoñecemento como acuicultores e, por tanto, á súa pertenza ao sector primario.

Tras unha reunión co sector, facilitada polo alcalde de Vilagarcia, Alberto Varela, o patrón maior entregou ao delegado un amplo informe económico sobre a produción de bivalvos nos parques de cultivo. No documento lémbrase que o marisqueo no Carril ten unha longa tradición, de máis de cinco séculos, con case 1.300 concesións que ocupan ao redor dun millón de metros cadrados; e que son explotadas tanto por persoas físicas como xurídicas.

Pero onde máis incide o sector é na necesidade de recoñecer a actividade marisqueira como acuicultura, pois o cultivo de ameixa e do mexillón en bateas comparten as mesmas características: faise nunha zona delimitada, baixo concesión administrativa outorgada pola Xunta de Galicia. Ademais, deben cumprir unhas determinadas condicións biolóxicas e ambientais.

Recoñecemento como acuicultores

Doutra banda, o patrón maior explicou ao delegado do Goberno que non ten sentido que ambas as actividades teñan réximes fiscais distintos. E por iso, tamén, reclamou que os mariscadores do Carril sexan recoñecidos como acuicultores e, por tanto, pertencer oficialmente ao sector primario.

