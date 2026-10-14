Tres mil votos de ourensáns no exterior no ar polo freno á lei de netos

O Tribunal Supremo deixou en suspenso o voto de 3 mil ourensáns no exterior debido ó fallo xudicial da Lei de Netos que aparta das eleccións xerais a quenes obtiveron a nacionalidade sen acreditar o exilio familiar.
En todo caso trátase dun elector pouco participativo e que no 2023 soamente aportou o 5,7% de ese censo de votos.
Pese a todo manteñen a súa nacionalidade, dándose o paradoxo de que, sendo cidadáns españoles, non poderán votar.
E de cara ás municipais, cinco concellos da provincia están ameazados pola perda de dous edís nas súas respectivas corporacións.
Serían os de Ribadavia, Trives, Cea, A Mezquita e A Arnoia que teñen menos poboación que no 2025.