Electoral

Tres mil votos de ourensáns no exterior no ar polo freno á lei de netos

cinco concellos poden perder edís

Paco Sarria

Ourense |

Urnas
Urnas | JOSE L.SANCHEZ

O Tribunal Supremo deixou en suspenso o voto de 3 mil ourensáns no exterior debido ó fallo xudicial da Lei de Netos que aparta das eleccións xerais a quenes obtiveron a nacionalidade sen acreditar o exilio familiar.

En todo caso trátase dun elector pouco participativo e que no 2023 soamente aportou o 5,7% de ese censo de votos.

Pese a todo manteñen a súa nacionalidade, dándose o paradoxo de que, sendo cidadáns españoles, non poderán votar.

E de cara ás municipais, cinco concellos da provincia están ameazados pola perda de dous edís nas súas respectivas corporacións.

Serían os de Ribadavia, Trives, Cea, A Mezquita e A Arnoia que teñen menos poboación que no 2025.

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