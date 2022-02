Máis de 1.000 participantes déronse cita no desfile de comparsas e carrozas

Esta tarde tivo lugar o desfile de Comparsas e Carrozas do Entroido de Ourense 2022. Desde as 17:00 horas, máis de 1.000 participantes percorreron as dúas comezando nas Lagoas, e finalizando na rúa Progreso, onde rematou esta actividade ao son da orquestra Marbella.

Luns de entroido

Hoxe terá lugar outro dos días grandes do entroido, e a programación contará con animación de rúa ás 12:00 horas, 18:00 horas, 20.:30 horas e 00:00 horas. Ademais, haberá festa infantil ás 17.30 h na Praza Maior, e a orquestra Los Satélites actuará na rúa do Progreso.

No resto de entroidos da cidade, hoxe celébrase o día grande no de Frei Canedo da Ponte, e a partir das 20:15 horas haberá un desfile polas rúas do barrio.

Enterro da Sardiña

Outra das citas máis populares da festa será un ano máis o tradicional Enterro da Sardiña, que terá lugar o mércores, 3 de marzo. A organización acordou un cambio no punto de remate, que será este ano o Parque de San Lázaro. A comitiva de carpideiras, cortexo fúnebre e charanga concentrarase e sairá da Praza Maior e avanzará por Lamas Carvajal e o Paseo até chegar ao Parque de San Lázaro, onde rematará e se queimará a Sardiña.

A continuación envíase listado dos premios:

Comparsa de menos de 10 compoñentes

Comparsa

1º DIS-FRUTA 400,00 €

2º OCTONAUTAS DA RABEDA 300,00 €

3º LÁMPARAS TIFFANY´S 200,00 €

Comparsas de mais de 10 compoñentes

1º AIR LOLAILOS 900,00 €

2º AS 4 ESTACIÓNS 700,00 €

3º NOVIAS A LA FUGA 500,00 €

Especiais comparsas

Mais numerosa

EL GRAN CIRCO DE JOSEFINAS 300,00 €

Mais ocorrente

CERBERUS 300,00 €

Mellor animación

AS 4 ESTACIÓNS 300,00 €

Mellor deseño

AIR LOLAILOS 400,00 €

Mellor animación

DESERTO 300,00 €