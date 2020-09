O alcalde fai un chamamento á cidadanía para que cumpra as novas restricións pola covid-19

O alcalde de Ourense de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, fixo un chamamento á cidadanía para que cumpra “escrupulosamente” as novas medidas e restricións determinadas pola Consellería de Sanidade na cidade de Ourense para evitar a expansión da covid-19.

O alcalde lembra que as medidas, que entraron en vigor hoxe, xoves, responden a un obxectivo fundamental: salvagardar e protexer a saúde das veciñas e dos veciños e intentar “frear calquera gromo e descender o número de contaxios”. “Por iso fago un chamamento, como alcalde, porque é responsabilidade de todos”, sinala Pérez Jácome.

As medidas determinadas pola Consellería de Sanidade logo da reunión do comité clínico que segue a evolución epidemiolóxica da Covid-19 en Galicia, son entre outras:

Limitación da ocupación ao 50% nos establecementos comerciais, de restauración e hostalería -onde ademais estará prohibido o consumo en barra-, bibliotecas, academias, autoescolas e centros privados de ensino non regrado entre outros.

Limitación do número máximo de persoas nas xuntanzas tanto privadas como na vía pública fixado nun máximo de 10 persoas

Redución dos aforos en celebracións, velorios e lugares de culto

Peche dos centros de día e residencias.

Uso obrigatorio da máscara en ximnasios.